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Интерфакс-АВН

Экипаж строящейся подлодки "Магадан" отработал элементы спасательной подготовки

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Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России
Спуск на воду подлодки "Магадан" для ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Даничев

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Экипаж строящейся подводной лодки "Магадан" проекта 636.3 отработал эвакуацию в снаряжении через торпедный отсек, подъём из воды на поверхность и другие элементы спасательной подготовки на базе НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", сообщили в Минобороны РФ.

"Подводники выполнили практический выход в спасательном снаряжении через торпедный аппарат и спасательный люк подводной лодки. После проверки снаряжения на герметичность, подводники размещались в трубе торпедного аппарата, после чего задняя крышка аппарата закрывалась. После выравнивания давления, торпедный аппарат заполнялся водой и военнослужащие методом свободного всплытия выходили через переднюю крышку торпедного аппарата на поверхность воды с глубины в три метра", - говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Там отметили, что в отдельной 8-метровой башне члены экипажа подлодки отработали подъем на поверхность воды как по буйрепу с остановкой на мусинге на глубине 5 метров, так и методом свободного всплытия.

"Подобные тренировки проводятся на базе НИИ спасания и подводных технологий на постоянной основе, что позволяет поддерживать высокий уровень подготовленности членов экипажей подводных лодок ВМФ России", - сообщили в ДИМК.

Спуск на воду "Магадана" состоялся на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге в марте.

Контракт на строительство этой серии подлодок для Тихоокеанского флота подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, передана флоту 24 октября 2020 года.

"В текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены ещё две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Ведутся активные строительные работы "Уфы". Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия", - заявил в марте Евменов.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
ТОФ
ЧФ
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