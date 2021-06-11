Штефан Майстер: Лукашенко — лучшее, что могло случиться с Путиным (БНР, Болгария)

Эксперт в области российско-германских отношений размышляет на тему перспектив сотрудничества между Москвой и Минском. Мы снова слышим западную риторику о попытках России инкорпорировать Белоруссию. И все же автор признает, что НАТО в нарушение всех договоренностей разместила войска вблизи российских границ. А Белоруссия — это последний форпост России на пути альянса.

"Белоруссия - западная граница России, ее граница с НАТО и Европейским союзом. Белоруссия - ключевое государство для безопасности России. Поэтому Путину важно, чтобы в Минске был послушный лидер, который не смотрит в сторону НАТО и Евросоюза. Лидер, находящийся под его контролем. Политик, похожий на него. В этом смысле Лукашенко - лучшее, что могло случиться с Путиным. Лукашенко полностью зависит от Кремля. Москва может потребовать от Минска все что угодно. И она получит это. Лукашенко - гарантия западной границы России - пока он у власти, Белоруссия не подумает ни о НАТО, ни о Европейском союзе" - заявил БНР Штефан Майстер, один из самых уважаемых специалистов по России, глава представительства фонда имени Генриха Белля в Тбилиси.

"Элегантная операция" - так назвали близкие Кремлю российские СМИ вынужденную посадку самолета европейской авиакомпании в Минске для задержания критика режима в Белоруссии. В Москве и Минске власть сосредоточена в руках президентов, у которых много общего - оба правят более 20 лет, кто-то чуть более, кто-то чуть менее авторитарно. Из их действий становится понятно, что их самый страшный враг - их собственный народ.

После войны в Грузии военные инструменты стали самыми важными в российском внешнеполитическом наборе. Особенно для постсоветского пространства, где Москва считает себя естественным покровителем бывших республик. Среди них и Белоруссия, где Путин очень хотел бы иметь российскую военную базу. На границе с НАТО, так сказать.

По мнению Майстера, российская политическая элита по-прежнему фокусируется на США и НАТО.

"Москва пытается быть независимой от процессов Запада. Особенно в экономике и в энергетике. Для Кремля Запад теряет свое значение. Мы видим, как Россия сбрасывает с себя связи с Западом, что влечет за собой напряженность. Разрыв связей служит внутренней легитимации путинского режима. С его точки зрения, хорошо, что отношения с Западом - с Америкой и с Европой - ухудшились".

БНР: Насколько агрессивная посадка самолета европейской авиакомпании соответствует концепции Путина, если Россия действительно каким-либо образом причастна к этому воздушному терроризму?

Штефан Майстер: В любом случае Лукашенко проинформировал Путина. В России знали об этой операции, но это была операция Белоруссии. Лукашенко нужно было подстраховаться, поскольку они оба с Путиным прекрасно понимают, что этот шаг, несомненно, ухудшит отношения с ЕС. Для Путина это был не самый удачный момент. Но, с другой стороны, после этого случая Лукашенко стал еще более лояльным и зависимым от Москвы лидером. Изоляция Белоруссии усиливается. Возможно, рейсы белорусской авиакомпании перейдут к Аэрофлоту. Таким образом, зависимость Белоруссии от России растет, а это в интересах Путина.

- Большинство встреч Александра Лукашенко с Владимиром Путиным связаны с деньгами - так было и в Сочи, где Белоруссия получила новый кредит в размере 500 миллионов долларов. Взамен на это Россия хочет продвижения в интеграции между Москвой и Минском. В чем смысл этого союза?

- Путин уже заявил об укреплении союза между Россией и Белоруссией. Однако я думаю, что Россия не слишком заинтересована в глубокой интеграции, в слиянии двух стран. Просто потому, что это дорого! Белоруссия обойдется России слишком дорого. Основной интерес России в сфере безопасности - военная инфраструктура, спецслужбы. Пока что Путину не удалось создать военные базы в Белоруссии, но я думаю, что это скоро произойдет.

- Какой интерес является ведущим для России на постсоветском пространстве - политический, экономический или военный?

- Россия перестраховывается. Все поднимаемые в Москве темы рассматриваются с точки зрения безопасности и обороны. В этом отношении очень показателен нагорно-карабахский конфликт. Да, у России тоже есть экономические интересы, но в основе всего этого лежит безопасность. Поэтому Москве важно поддерживать у власти на постсоветском пространстве авторитарных клептократов - с такими режимами Москва может общаться лучше всего. Таким образом, Москва гарантирует себе как безопасность границ, так и реализацию экономических интересов, особенно в области энергетики и высоких технологий.

- Вы говорили, что самый большой страх Путина - это демократизация соседей России, демократизация постсоветского пространства. Почему?

- Путин опасается, что может потерять контроль над постсоветским пространством, над своими ближайшими соседями. Майдан стал для него большим потрясением. Когда бывшая советская республика встает на путь демократии и хочет стать полноправным членом ЕС и НАТО, это вызывает бурную реакцию в Москве. Подобно событиям в Грузии в 2004 году, оппозиционное движение в Белоруссии сейчас вызвало сильную симпатию и солидарность не только на Западе, но и в рядах российской оппозиции. Так что для Путина еще важнее, чтобы эти "цветные революции" вокруг него провалились. Поведение Путина следует рассматривать только с позиции укрепления его власти в самой России.

- 2014 год, год аннексии Крыма, кажется, стал поворотным моментом во внешней политике Владимира Путина. Как будто тогда президент знаменовал начало более агрессивной политики в отношении бывших советских республик. О чем это говорит?

- Сфера влияния - вот, что интересует Путина. Он хочет, чтобы Запад признал его влияние на постсоветском пространстве. Вот почему Путин поддерживает лидеров, похожих на него по стилю управления. Путин строит буферы на границах России и добивается признания России как неизбежной региональной силы. Только в этой роли Россия может претендовать на влияние в мировой политике. Для нее важно распределение сил в Азии, на Ближнем Востоке и только потом в Европе. Россия участвует в различных региональных организациях в Азии, через которые пытается связать бывшие советские республики. Но добиться этого трудно, поскольку у России нет экономических сил для этого. Азиатские страны пытаются найти баланс в своих отношениях с РФ, поддерживая тесные отношения с другими сильными игроками в регионе. В первую очередь с Китаем. У России нет той экономической привлекательности, которая была у Советского Союза, поэтому Путин следует другой логике - держать своих соседей под контролем с помощью военного вмешательства и создания или поддержания конфликтов, как, например, в Донбассе. Кроме того, Россия постоянно сталкивается с вызовами - то со стороны Китая, то со стороны Турции, посягающей на ее сферу влияния на постсоветском пространстве. Так что угрозу безопасности России составляет не только Запад, но и ее восточные соседи.

Весела Владкова