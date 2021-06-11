Страховой полюс: зачем Минобороны расширяет арктический аэродром

На авиабазе архипелага Земля Франца-Иосифа создадут инфраструктуру для постоянного пребывания боевых самолётов

Россия вложит ещё несколько миллиардов рублей в строительство самой северной авиабазы страны на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Это сделает её одним из самых дорогих оборонных проектов в Арктике. Дополнительные работы позволят на постоянной основе разместить там истребители-бомбардировщики Су-34 и принимать стратегические ракетоносцы Ту-95МС. Эксперты отмечают, что упрочнение военного присутствия в Арктике необходимо для закрепления в богатейшем ресурсами регионе, права на который оспаривают у РФ другие государства.

Дорогое усиление

«Военно-строительная компания» в июне привлекла кредитную линию в 3,985 млрд рублей на завершение проектирования и строительства аэродрома «Нагурское» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа (документация тендера имеется в распоряжении «Известий»). Средства пойдут на создание там инфраструктуры для постоянного базирования военных самолётов, пояснили источники «Известий» в военном ведомстве. Госконтракт на эти работы Минобороны подписало в феврале 2021 года. Исполнить его планируется к концу 2023-го.

С 2015 по 2019 гг. на создание аэродрома и строительно-монтажные работы по его возведению уже израсходовали около 5 млрд руб. В 2020-м оборонное ведомство отчиталось, что твёрдая ВПП из бетонных плит вместо грунтовой построена, и «Нагурское» превратилось в круглогодичную авиабазу.

Фото: РИА Новости/Владимир Баранов Источник изображения: iz.ru

В общей сложности строительство полноценной военной авиабазы в арктических условиях обойдётся в 9 млрд руб. Примерно такую же сумму выделило правительство РФ в прошлом году на возведение силами Минобороны 16 инфекционных стационаров для борьбы с COVID-19.

В мае этого года начальник штаба армии ВВС и ПВО Северного флота РФ генерал-майор Игорь Чуркин заявил, что совершенствование арктических аэродромов ведётся в интересах контроля в воздушного пространства в районе Северного морского пути (Севморпути) и обеспечения безопасности этой транспортной артерии с воздуха. По его словам, «Нагурское» после реконструкции способно принимать стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

«Известия» уже писали, что на аэродроме острова Земля Александры планируется организовать постоянное базирование истребителей-бомбардировщиков Су-34. Для этого предусмотрена постройка закрытых тёплых ангаров и помещений для технического обслуживания. Также в проекте открытые места для стоянки других типов самолётов, включая военно-транспортные Ил-76 и самолёты-заправщики Ил-78. На аэродроме установят новые системы взлёта и посадки, позволяющие авиации работать даже в сложных погодных условиях.

Спорный регион

США оспаривают право России контролировать Севморпуть и ограничивать доступ в него иностранных военных кораблей. Госсекретарь Энтони Блинкен в мае заявил, что Россия занимается милитаризацией региона и выдвигает в нём «незаконные морские претензии».

Если не тратить финансовые ресурсы на поддержание в Арктике военной стабильности, мы окажемся в ситуации просящего помощи с протянутой рукой, чего никак не можем себе позволить, считает экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Американцы не хотят признавать нашим Севморпуть и считают его международными водами, — пояснил эксперт «Известиям». — Недавно была встреча арктических стран, в ходе которой стало понятно, что теперь и другие государства выражают претензии на этот регион. Там разворачивается очень серьезное экономическое и военное противостояние. Если не будем демонстрировать свое влияние, у нас очень быстро всё отберут.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Арктика — это регион будущего, потенциально богатый огромными природными ресурсами и очень выгодным коротким морским путём. Но он же и один из самых сложных. Поэтому придется работать и вкладывать в него средства, иначе ничего не получится, заключил Сергей Орджоникидзе.

Комплексное развитие Арктики — это комплексное развитие страны, подчеркнул вице-президент «Ассоциации полярников», ледовый разведчик 1-го класса Константин Зайцев.

— Будущее России действительно лежит в Арктике — это и запасы углеводородов, и полезные ископаемые, транспортные перевозки морем, перелеты через океан, — перечислил он «Известиям». — С учетом потепления климата и ухода границы тяжелых льдов к северу, облегчается мореплавание. Будет развиваться Северный морской путь — увеличится количество перевозок, будем экономически укрепляться, сократится время доставки грузов с запада на восток и наоборот.

Строительство в России новых ледоколов и современных транспортных судов ледового класса позволит круглогодичную безаварийную навигацию по Севморпути и сделает его наиболее выгодным и безопасным транспортным маршрутом, заключил Константин Зайцев.

Самая северная база

Аэродром «Нагурское» и военная база «Арктический трилистник» находятся на острове Земля Александры заполярного архипелага Земля Франца-Иосифа. Это ближайшая суша к Северному полюсу, до которого всего 900 километров. Раньше там находилась небольшая пограничная база и грунтовая ВПП. Полёты с неё были возможны только в холодный период.

Новый аэродром создал принципиально иные возможности для оборонного ведомства. Туда уже перебрасывали транспортные Ил-76 и перехватчики МиГ-31БМ. Пара истребителей, стартовав с «Нагурское», впервые в истории долетела до Северного полюса, провела там патрулирование и, дозаправившись от воздушного танкера Ил-78, вернулась обратно. Постоянное дежурство истребителей там пока не организовано.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко Источник изображения: iz.ru

На «Арктическом трилистнике» размещена 71-я тактическая группа, вооружённая зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С» и береговыми противокорабельными «Бастионами». В её состав входит и радиолокационная рота, наблюдающая за воздушным пространством.

Создание военной базы с жилым комплексом велось по отдельному контракту и обошлось еще по меньшей мере в 4 млрд рублей. С прошлого года для персонала строят крытый подогреваемый бассейн. На это выделено ещё почти 300 млн рублей.

Некоммерческая публичная правовая компания «Военно-строительная компания» учреждена указом президента Владимира Путина в октябре 2017 года. Планируется, что она станет единственным генподрядчиком по всем объектам строительства Минобороны. Контракт на продолжение обустройства аэродрома «Нагурское» — один из первых крупных проектов, который курирует новая организация. Всего же в действующей госпрограмме вооружений 2018–2027 гг. на возведение военной инфраструктуры запланировано потратить около одного триллиона рублей.

Антон Лавров