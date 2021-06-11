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Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российский военный погиб, еще трое пострадали в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Об этом в среду, 9 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В результате подрыва один российский военнослужащий от полученных травм скончался. Следовавшие с ним в автомобиле три российских военнослужащих доставлены в лечебное учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бронеавтомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел 9 июня при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в провинции Хасеке.

Минобороны России окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что действующая на территории Сирии террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ.

Она указала, что накапливаемые боевиками в идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения.

В конце апреля в Сирии зафиксировали подозрительную активность скандально известной организации «Белые каски». Кроме того, по данным российских военных, боевики доставляют отравляющие вещества из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба.

В октябре 2020 года стало известно, что в ходе подготовки провокации с химоружием в Сирии погибли четыре террориста. Боевики погибли при взрыве на складе, где хранились боеприпасы и хлоросодержащие вещества. Инцидент произошел в 13 км от Идлиба.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.

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