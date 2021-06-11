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Интерфакс-АВН

И.о. замгендиректора "Роскосмоса" по капительному строительству назначена Андреева-Янская

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Прежний заместитель по капстроительству Юрий Росляк был снят с должности из-за претензий к его работе

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Исполняющим обязанности замгендиректора по капитальному строительству "Роскосмоса" назначена Татьяна Андреева-Янская, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Наблюдательным советом согласовано назначение Т.Р. Андреевой-Янской и.о. заместителя генерального директора по капитальному строительству госкорпорации "Роскосмос", - сообщили в пресс-службе.

Андреева-Янская родилась в 1986 году. С 2017 года она работает в "Роскосмосе".

В 2010 году окончила Московскую финансово-юридическую академию, в 2015 году окончила Финансовый университет при правительстве РФ, в 2018 году: окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, в 2019 году окончила Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ по программе "Военное планирование".

Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что бывший замгендиректора госкорпорации по капитальному строительству Юрий Росляк перешёл на работу в Центр Хруничева, и на совете представят новую кандидатуру на его должность.

В свою очередь, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Росляк освобожден от должности из-за претензий к его работе. "Насколько я знаю, заместитель генерального директора "Роскосмоса Росляк, который отвечал до последнего времени за строительство, в том числе космодрома "Восточный", освобожден от занимаемой должности", - сказал Борисов в интервью "РБК-ТВ", сообщив, что Следственный комитет выявил ряд серьезных нарушений на Байконуре.

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