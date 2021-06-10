В подмосковном центре "Авангард" прошли обучение 6 тысяч школьников

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

"В парке "Патриот" успешно работает Центр военно-патриотического воспитания "Авангард". С момента его открытия там прошли обучение уже около 6 тысяч школьников из Москвы и Московской области", - сообщил на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

Он уточнил, что в этом Центре используют новые образовательные технологии, интерактивные учебно-методические комплексы и цифровой контент. Кроме того, там вводятся элементы искусственного интеллекта. Работа 27 подобных "Авангардов" организована и в российских регионах.

Министр напомнил, что 28 мая детско-юношескому военно-патриотическому общественному движению "Юнармия" исполнилось пять лет. Сейчас в нем участвуют более 800 тысяч подростков из всех субъектов Российской Федерации.

Шойгу также рассказал о праздновании 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Торжества с участием Минобороны РФ состоялись в 377 городах страны, причем в 28 из них организовали военные парады. А в торжественном марше по Красной площади в Москве были задействованы более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов.

Шойгу также рассказал о проходящей сейчас в России военно-патриотической акции "Мы - армия страны. Мы - армия народа". Отправившийся в апреле с Киевского вокзала тематический поезд сделает остановки в общей сложности в более чем 50 городах. Его экспозиции рассказывают об истории страны и Великой Отечественной войне, о развитии Вооруженных Сил и работе в период пандемии военных медиков. Акция завершится 27 июня.

Министр также анонсировал проведение в конце июля в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада. А еще - запланированного на август Международного военно-технического форума "Армия-2021". Его Шойгу назвал "крупнейшей выставкой оружия со всеми видами показов в воздухе и на земле".

Юрий Гаврилов