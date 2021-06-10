Шойгу рассказал о подготовке к учениям "Запад-2021"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения "Запад-2021".

"До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - сказал Шойгу на пленарном заседании общественного совета при Минобороны.

В целом, по его словам, до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.

Министр напомнил, что ранее в российских ВС прошли контрольные внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что они "напугали" западных соседей, хотя проверки проводились планово и не нарушали международные договоренности.

"Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.

Он рассказал, что в проверках было задействовано 35 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, в том числе самолеты дальней и военно-транспортной авиации. На 101 полигоне прошло более 4 тысяч занятий, тренировок и учений различного масштаба. Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров. Отряд из 15 кораблей Каспийской флотилии совершил межфлотский переход в Черное море протяженностью свыше 1,3 тысячи километров. ВДВ отработали подготовку и применение в составе межвидовой группировки войск, при этом осуществили десантирование на дальность 1,5 тысячи километров.