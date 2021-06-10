Шойгу: Вакцинацию прошли 93 процента военнослужащих и членов их семей

"Мы завершили вакцинацию практически на 93 процента, включая не только военнослужащих, но и их родственников", - сообщил Сергей Шойгу в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

По оценке министра, это позволило военному ведомству по заболеваемости и по летальности не допустить критических показателей.

Шойгу уточнил, что прививку от новой коронавирусной инфекции, в частности, получили военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил России - их наземной, авиационной составляющих и подводного флота. А также все подразделения специального назначения. Прививочная кампания в армии и на флоте продолжается. А в целом все мероприятия Минобороны РФ проводит с соблюдением мер профилактики смертельно опасного заболевания..

"В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием", - напомнил министр обороны.

Юрий Гаврилов