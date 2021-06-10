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В США заявили об уязвимости американского спецназа перед Россией

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Источник изображения: Фото: U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle C. Talbot / Reuters

Популярные фитнес-приложения и пренебрежение правилами цифровой безопасности делают американский спецназ уязвимым перед конкурентами, в числе которых Россия, Китай и Иран. Такое мнение высказал в своей статье журналист Business Insider.

По его мнению, наибольшую угрозу обнаружения в сети для военных представляют не террористы, а упомянутые государства.

В издании отметили, что в прошлом уже происходили ситуации, при которых в ходе операций так называемые цифровые следы оставляли самолеты и корабли. Кроме того, за некоторыми воздушными и морскими судами можно наблюдать в онлайн-режиме со специальных сайтов.

Утверждается, что военные хоть и знают о необходимости соблюдать меры предосторожности, но не всегда могут проследить за ее соблюдением. «Трудно контролировать других, которые не знакомы или не привыкли к личной или оперативной безопасности. Одними из худших нарушителей являются фотографии с метками, семейные фотографии», — добавили в Business Insider.

Журналист подчеркнул, что обнаружить данные о местонахождении или перемещениях военных иногда можно и с помощью их близких, которые могут отмечать геолокацию в социальных сетях.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
Россия
США
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