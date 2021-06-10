У всех своя защита: что не так с российской Дальней авиацией

Российский бомбардировщик защитят от всех видов оружия

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), по информации СМИ, получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия. Аналогичные новости уже несколько лет поступают и о других самолетах Дальней авиации. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с проблемами оснащения российской авиации.

При создании перспективного бомбардировщика особый акцент делается на защите самолета от ПВО и ПРО противника с помощью средств радиоэлектронной борьбы. По информации источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), который разрабатывается в ПАО «Туполев», будет создан полностью новый бортовой комплекс обороны. СМИ утверждают, что он позволит защитить его от всех видов оружия - радиолокационного и оптического.

Встаньте в очередь

Прежде чем говорить о ПАК ДА, напомним, что в настоящее время в России разрабатывается модернизированный вариант стратегического бомбардировщика Ту-160. В средствах массовой информации его называют по-разному - то Ту-160М, то Ту-160М2.

Еще в 2016 году разработчики говорили «Газете.Ru», что этот сверхзвуковой стратегический бомбардировщик будет оснащен новыми локатором, пилотажным комплексом с самыми современными лазерными гироскопами, системами связи, датчиками, топливными приборами, системами индикации, а также новой системой управления оружием.

При этом представители ОПК неоднократно подчеркивали, что смогут обеспечить практически 100-процентную защиту модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160.

И вдруг опять - теперь уже ПАК ДА получит самый передовой комплекс обороны, который позволит защитить самолет от всех видов оружия.

Тогда сразу возникает вопрос - в России одновременно разрабатываются два совершенно новых передовых комплекса обороны? Один для обновленного стратегического бомбардировщика Ту-160, другой - для ПАК ДА?

В этом случае совершенно очевидно, что подобные разработки нецелесообразны по чисто экономическим причинам. Помимо всего прочего, возникнут немалые трудности при техническом обслуживании этой аппаратуры в войсках, снабжении запасными частями и комплектующими, подготовке специалистов.

Лекарство - унификация

Если же все это именно так, то получается, что на вооружении Дальней авиации будет как минимум две системы, обеспечивающие разную степень защищенности двух одновременно состоящих на вооружении стратегических бомбардировщиков - Ту-160 и ПАК ДА.

Для ПАК ДА, видимо, категория этого оборудования будет «премиум», для обновленного Ту-160 - «бизнес-класс».

А если учесть, что передовым комплексом обороны надо оснащать еще и дедушку Дальней авиации стратегический бомбардировщик Ту-95МС, а также модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М (изготовлен пока в единственном экземпляре), то не получится ли так, что на оснащении самолетов ДА будут одновременно четыре комплекса самообороны с совершенно разными тактико-техническими характеристиками?

Или речь все же идет о некоей унифицированной системе, которую должны будут получить все самолеты Дальней авиации, обеспечивающей им одинаково высокий уровень защищенности «по всем физическим полям как с земли, от зенитных ракетных систем, так и от всех типов перспективных авиационных средств поражения», как любят говорить представители отечественной промышленности.

Министерство обороны уже давно хочет все машины Дальней авиации привести к какому-то одному облику. В прежние времена самолеты Дальней авиации выпускались в течение длительного времени. Каждая из машин ориентировалась на выполнение конкретных задач. К примеру, нанесение ударов по морским радиолокационно-контрастным целям, ядерные удары стратегическими крылатыми ракетами, бомбардировки свободно падающими бомбами.

Сейчас стоит задача подтянуть все машины ДА до некоего универсального облика, который включает в себя все составляющие возможного боевого применения.

Именно в этой связке надо, наверное, обсуждать все возможные новации, а не вычленять какие-то отдельные фрагменты из процесса создания новых машин и модернизации уже стоящих на вооружении и тем более подавать это как событие, не имеющее прецедента и вне всякой связи с общими векторами разработки новейшего оборудования.

К примеру, перспективными двигателями НК-32-02 планируется оснастить все имеющиеся самолеты Дальней авиации - ПАК ДА, Ту-160М, Ту-22М3М. И это единственно верный в этом плане подход.

Вся возможная степень унификации должна быть применена и в плане оборудования самолетов Дальней авиации новыми бортовыми радиолокационными станциями, пилотажными комплексами, средствами навигации и разного рода другой авионикой.

Темная лошадка Дальней авиации

Что касается ПАК ДА, то достоверной информации по этой машине не так много. Первый прототип ПАК ДА ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах.

На данный момент точных характеристик перспективного российского стратегического бомбардировщика также нет. Предположительно, дальность полета ПАК ДА будет достигать 12 тыс. км, при этом самолет сможет нести до 30 т полезной нагрузки.

Судя по открытым данным, американская бомбардировочная авиация получит свой перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider значительно раньше, чем российская Дальняя авиация ПАК ДА.

Официальный первый полет B-21 ожидается в декабре 2021 года.

К тому же В-21 создается (подобно F-35) как часть сверхбольшой системы вооружения. Сведений, что отечественные разработчики идут похожим путем, пока нет.

Михаил Ходаренок