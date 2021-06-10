Шойгу удивлен реакцией Запада на контрольную проверку Вооруженных сил

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне "Опук" в Крыму.

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Контрольная проверка Вооруженных сил РФ проводилась этой весной в соответствии с международными нормами и в плановом режиме, но почему-то напугала западные страны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу на заседании общественного совета при Минобороны РФ в среду.

Он сообщил, что в проверке было задействовано 35 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, 180 кораблей и катеров, около 900 летательных аппаратов, включая самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

На 101 полигоне прошло более 4 тыс. занятий, тренировок и учений различного масштаба. Проверяемые объединения и соединения осуществляли перегруппировку на расстояния свыше 3,5 тысяч километров, сказал министр.

6 апреля Минобороны РФ сообщило о начале в Вооруженных силах контрольной проверки за зимний период обучения с маневрами во всех военных округах. Тогда в Минобороны РФ заявили, что в течение апреля будет проведено 4048 учений различного масштаба.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

Россия призвала не рассматривать маневры Вооруженных сил вблизи границы с Украиной как проявление агрессии, они никому не угрожают, заявила 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.