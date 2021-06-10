Шойгу анонсирует серию учений перед стратегическими маневрами "Запад-2021"

Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на учениях "Запад-2017".

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы России проведут серию учений в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным маневрам "Запад-2021", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"До этого у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - заявил Шойгу в среду на заседании общественного совета при Минобороны РФ.

Как сообщал "Интерфакс", 10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.

В среду пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в учениях "Запад-2021" примет участие Первая танковая армия.

В апреле командующий Балтийским флотом (БФ) России Александр Носатов сообщил, что силы БФ примут участие в маневрах "Запад-2021".

1 июня пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что флот осенью примет участие в стратегическом учении на своём основном - арктическом направлении.