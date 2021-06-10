На Украине назвали политическим отказ Германии поставлять оружие Киеву

Решение правительства Германии не поставлять оружие Украине является политическим. Об этом в среду, 9 июня, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Нет ни одного международного правила, которое бы ограничивало возможность Украины получать или покупать оружие за границей. Мы не под оружейным эмбарго, мы ответственный участник международных механизмов по контролю над передачей вооружения», — заявил Кулеба на брифинге, который транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

По его словам, какого-либо ограничения, которое бы запретило Украине покупать оружие не существует. Кроме того, юридические запреты в законодательстве Германии, которые бы препятствовали продаже оружия украинской стороне — отсутствуют.

«Мы понимаем, что решение, которое приняло правительство Германии политическое, и я хочу четко снять любые подозрения относительно того, что есть какие-то ограничения на поставки оружия на Украину. Германия — суверенное государство. И она имеет право принимать те решения, которые она считает эффективными и действенными», — заключил Кулеба.

Ранее в этот день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Германия не считает поставки вооружений в Украину способом прийти к разрядке в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая сообщил, что Киев хотел бы получить от Берлина вооружения, в числе которых автоматические винтовки и радиоаппаратура.

При этом 26 мая Зайберт заявил, что правительство страны текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений. По его словам, Берлин не собирается менять решение об отказе выдачи разрешения на поставку вооружений на Украину. Кроме того, 1 июня глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, который происходит на востоке страны.

За день до этого Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день указала, что решения Киева принимаются на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим, подчеркнула она.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать на поставки летального оружия. Россия неоднократно отмечала, что поставки вооружения Киеву могут привести лишь к эскалации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.