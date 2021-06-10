Маас спрогнозировал реакцию Лаврова в случае поставок Киеву немецкого оружия

Телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым был бы очень коротким, если бы Германия объявила о поставках оружия на Украину. Такое мнение 9 июня выразил глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас во время пресс-конференции.

При этом Маас добавил, что Украина имеет поддержку Германии, стран НАТО и ЕС, а также участников группы G7.

Ранее в среду официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что изменений в позиции Берлина относительно возможной поставки вооружений на Украину нет.

Официальный Берлин неоднократно подчеркивал, что не считает поставки вооружений на Украину способом прийти к разрядке в Донбассе.

1 июня глава МИД Германии подчеркнул, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, который происходит на востоке страны.

Ранее, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев хотел бы получить от Берлина вооружения, в числе которых автоматические винтовки и радиоаппаратура.

При этом 26 мая Зайберт заявил, что правительство страны текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений. По его словам, Берлин не собирается менять решение об отказе выдачи разрешения на поставку вооружений на Украину.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать на поставки летального оружия. Россия неоднократно отмечала, что поставки вооружения Киеву могут привести лишь к эскалации в Донбассе.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.