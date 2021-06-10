«Юнона» прислала первые детальные фотографии Ганимеда

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» прислала первые детальные снимки крупнейшего спутника Юпитера Ганимеда, сделанные в ходе недавнего очень близкого пролета мимо него. На них можно рассмотреть поверхность Ганимеда, покрытую кратерами и сетями борозд. Ожидается, что в ближайшие дни станция передаст все полученные снимки, в том числе и цветные, сообщается на сайте NASA.

Ганимед, относящийся к галилеевым спутникам Юпитера, считается самым крупным и массивным спутником в Солнечной системе. Он в два раза тяжелее Луны и по размеру больше Меркурия, Луны или Плутона. Это тело представляет большой интерес для планетологов, так как обладает подповерхностным океаном, разреженной атмосферой и ионосферой, а также магнитосферой, генерируемой за счет жидкого ядра. Вращение Ганимеда синхронизировано с вращением Юпитера, а его поверхность усеяна сетью борозд и гребней, что говорит о столкновениях с другими телами и тектонической активности.

Несмотря на то, что работающая в настоящее время на околоюпитерианской орбите межпланетная станция «Юнона» занимается исследованиями газового гиганта, она периодически выделяет время на изучение его крупных спутников, в частности ранее она обнаружила аморфный лед на полюсах Ганимеда и новый вулкан на Ио.

Вечером 7 июня 2021 года станция совершила очень близкий пролет мимо Ганимеда, оказавшись на расстоянии в 1038 километров от поверхности спутника. Ближе к этому небесному телу подбирался лишь аппарат «Галилео», который во время второго пролета мимо спутника в сентябре 1996 года оказался в 260 километрах от его поверхности. Пролет изменил орбиту аппарата, теперь «Юнона» находится на орбите с параметрами 2000×6930600 километров и наклонением 102,5 градуса.

Во время пролета станция исследовала различия в составе и и температуре поверхности Ганимеда, в частности, ученые хотят понять, какие примеси содержит водяной лед. Кроме того, данные «Юноны» должны помочь исследователям понять связь между ионосферой Ганимеда, его собственным магнитным полем и магнитосферой Юпитера.

8 июня команда станции опубликовала первые снимки, присланные на Землю. Общий снимок Ганимеда был сделан камерой JunoCam в оптическом диапазоне волн с использованием зеленого фильтра, разрешение фотографии составляет около одного километра на пиксель. Крупный план поверхности спутника на стороне, противоположной Солнцу, был получен звездным датчиком «Юноны», разрешение снимка составляет от 600 до 900 метров на пиксель.

Снимок Ганимеда, сделанный звездным датчиком. Источник изображения: NASA / JPL-Caltech / SwRI

Ожидается, что в ближайшие дни станция передаст все полученные снимки, в том числе и цветные, а собранные данные по радиационному фону вблизи Ганимеда помогут при проектировании новых автоматических аппаратов для исследований системы Юпитера.

О том, как «Юнона» заглянула в недра газового гиганта можно узнать из нашего материала «Под кожей Юпитера», а полюбоваться полученными ей снимками можно в нашей галерее.

Александр Войтюк