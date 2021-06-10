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Известия.ru

В Германии высказались о возможности поставок вооружений на Украину

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imago-image/Jens Schicke

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил в среду, 9 июня, что изменений в позиции Берлина относительно возможной поставки вооружений на Украину нет.

«Мы интенсивно поддерживаем политически, дипломатически и в значительной степени экономически Украину и ее права, и по теме поставки вооружений с нашей стороны, я считаю, всё сказано, ничего нового нет», — уточнил он в ходе брифинга в Берлине.

Официальный Берлин неоднократно подчеркивал, что не считает поставки вооружений на Украину способом прийти к разрядке в Донбассе.

Ранее, 31 мая, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев хотел бы получить от Берлина вооружения, в числе которых автоматические винтовки и радиоаппаратура.

При этом 26 мая Зайберт заявил, что правительство страны текущего созыва придерживается рестриктивной политики экспорта вооружений. По его словам, Берлин не собирается менять решение об отказе выдачи разрешения на поставку вооружений на Украину. Кроме того, 1 июня глава МИД Германии Хайко Маас подчеркнул, что поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, который происходит на востоке страны.

За день до этого Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, направленные на увеличение численности вооруженных сил страны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в тот же день указала, что решения Киева принимаются на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Таким образом в центре Европы вскармливается милитаристский режим, подчеркнула она.

7 мая глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил о том, что в перспективе Украина будет развивать военное сотрудничество с США и другими странами НАТО. По его словам, Киев может рассчитывать на поставки летального оружия. Россия неоднократно отмечала, что поставки вооружения Киеву могут привести лишь к эскалации в Донбассе.


С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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