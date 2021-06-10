Американцы разработали систему перехвата дронов клейкой лентой

Пентагон завершил программу разработки недорогой мобильной системы перехвата дронов. Как сообщает Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA), ее перехватчики стреляют клейкой лентой, которая заполняет пропеллеры малых беспилотников, в результате дроны не могут двигаться и падают.

Дроны сегодня делают множество интересных вещей: доставляют посылки, помогают фермерам и выступают в роли ховерборда. О самых занятных маленьких беспилотниках вы можете почитать в нашем материале.

Но дроны не только приносят пользу в самых разных сферах. Еще они участвуют в актах вандализма, занимаются контрабандой и незаконной аэросъемкой. Их могут использовать террористы, и такие случаи уже бывали. Например, боевики «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) переделывали в бомбардировщики обычные квадрокоптеры и сбрасывали с них гранаты для 40-миллиметровых гранатометов во время операции правительственных войск Ирака. Поэтому способов борьбы с дронами уже есть множество, подробнее об этом можно прочитать в нашем материале «Пожужжи мне тут».

Американцы занялись разработкой недорогой мобильной системы перехвата дронов четыре года назад. Она должна защитить от маленьких беспилотников составы, движущиеся по потенциально населенным регионам, где нужно избегать использования оружия взрывного действия.

DARPA сообщила о завершении программы разработки системы перехвата дронов 7 июня. Система оснащена радаром X-диапазона, который автоматически определяет угрожающие беспилотные летательные аппараты и передает цель перехватчикам. Последние могут быть двух типов — вертолетного и самолетного. Они нейтрализуют дроны, стреляя клейкой лентой, которая заполняет их пропеллеры до прекращения движения. Все это происходит без вмешательства операторов. Сами перехватчики можно использовать много раз. Система в первую очередь предназначена для защиты от нескольких дронов, но на видео с испытаний видно только как она сбивает один квадрокоптер. Он упал через несколько секунд после того, как перехватчик выстрелил в него клейкой лентой.

В США разрабатывают и другие системы, позволяющие перехватывать дроны. Ранее мы писали про мобильную систему защиты от беспилотников Blade и дрон Interceptor, предназначен для перехвата беспилотников-нарушителей.

Василиса Чернявцева