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N+1

Российские инженеры завершили проектирование «народного» лунного микроспуника

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Лунный микроспуник
Лунный микроспуник.
Источник изображения: Петр Кудряшов

Российские инженеры-энтузиасты объявили о завершении проектирования лунного микроспутника, который будет способен рассмотреть «Аполлоны» и «Луноходы» на поверхности естественного спутника Земли. Средства на его разработку были собраны помощью краудфандинга, а выводиться в космос аппарат будет в качестве попутной полезной нагрузки, говорится в сообщении разработчиков, поступившем в редакцию N + 1.

Проект лунного микроспутника стартовал в 2015 году по инициативе популяризатора космонавтики и блогера (а также автора N + 1) Виталия Егорова. В его разработке в частном порядке участвуют сотрудники российских частных компаний, предприятий «Роскосмоса» и научно-исследовательских институтов, а деньги для начала работы были собраны при помощи краудфандинга. Ожидается, что аппарат сможет провести фоторазведку мест посадок на Луну как пилотируемых кораблей, так и автоматических станций и луноходов, картографировать с высокой детализацией интересные для планетологов области, провести наблюдения в рамках астероидно-кометной безопасности, и испытать технологию лазерной связи.

9 июня 2021 года разработчики микроспутника объявили о завершении проектирования аппарата. Его масса должна составить около 50 килограмм, он будет оснащен фотокамерой с телескопом, способным увидеть объекты на поверхности Луны размером до 25 сантиметров с высоты 50 километров. Подобная детализация превосходит возможности других орбитальных окололунных аппаратов, например Lunar Reconnaissance Orbiter, а авторы надеются, что смогут рассмотреть элементы кораблей и дорожки следов астронавтов. Например, по словам Виталия Егорова, можно будет различить (в виде одной точки) барельеф Ленина, который был на автоматической станции «Луна-17». Электропитание микроспутника будет обеспечиваться раскладываемыми солнечными батареями, а в качестве маршевой двигательной установки могут выступить четыре двигателя ОКБ «Факел». Обмен данными с Землей будет вестись через наземные станции Российской академии наук, «Роскосмоса» или институтов.


Источник изображения: Петр Кудряшов


По оценке авторов полная стоимость разработки, производства и испытаний аппарата составит 750 миллионов рублей. Ожидается, что в космос микроспутник отправится в качестве попутной полезной нагрузки при помощи ракеты-носителя «Союз-2», «Союз-5» или «Ангара-А5», а затем самостоятельно выйдет на низкую круговую окололунную орбиту, где проработает 1-3 года. Разработчики надеются заинтересовать проектом частных инвесторов и институты РАН и «Роскосмос», чтобы получить необходимое финансирование.

Первым частным космическим аппаратом, отправленным к Луне, стал израильский «Берешит», однако на этапе высадки на Луну в 2019 году он потерпел крушение.

Александр Войтюк

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