Войти
Российская газета

В Санкт-Петербурге пройдет десятый Международный военно-морской салон "МВМС 2021"

175
0
0
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

С 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет десятый Международный военно-морской салон "МВМС 2021". Салон проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.07.2019 г. № 1906-р. Организатором "МВМС-2021" определено Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. При участии Министерства обороны Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель - ООО "Морской салон".

Проведение Салона предусматривается на двух площадках. Экспозиция МВМС-2021 разместится на территории конгрессно-выставочного центра "ЭКСПОФОРУМ". Размещение кораблей, катеров и судов для показа планируется у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" ("Морской фасад").

На Салоне будут представлены образцы морского оружия, вооружения и военно-морской техники, а также технологии, базирующиеся на новейших разработках ведущих российских и зарубежных фирм.

Экспозиционно-выставочный раздел МВМС-2021 разместится в павильоне №2 (G) конгрессно-выставочного комплекса "ЭКСПОФОРУМ". Среди участников такие предприятия как: АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Рособоронэкспорт", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Концерн "Океанприбор", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта", АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", ФГУП "ЦНИИ КМ "Прометей", ПАО "Промсвязьбанк", BrahMos Aerospace (Индия) и другие.

В демонстрационном разделе у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" будут представлены корабли, катера и суда из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России. В том числе: дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург"; дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Краснодар"; фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"; корвет проекта 20380 "Сообразительный"; малый ракетный корабль проекта 21631 "Зеленый дол"; патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"; малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово"; патрульный катер проекта 03160 "П-461"; противоминный корабль базовой зоны проекта 12700 "Владимир Емельянов"; большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич"; малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков"; десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Мичман Лермонтов"; быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441" "Алексей Баринов"; катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец"; морской буксир проекта 02790 "МБ-96"; пограничный сторожевой катер проекта 12200; пограничный сторожевой проекта 12150

В рамках деловой программы МВМС-2021 состоятся более 20 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
21820 Дюгонь
PJ-10 Brahmos
Владимир Емельянов
Компании
BrahMos Aerospace
Аврора НПО
ДЦСС ОАО
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
РОЭ
Проекты
03160 Раптор
11770 Серна
12150 Мангуст
12200 Соболь
12322 Зубр
19920 Баклан
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
21980 Грачонок
22160
22350
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
пр. 12700
Выставки
МВМС
Похожие новости
20.04.2021
В Главном командовании ВМФ России обсудили ход подготовки к МВМС-2021, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге
01.04.2021
Более 20 российских кораблей будет представлено на Военно-Морском салоне в Петербурге
11.07.2019
В Санкт-Петербурге начинает свою работу IX Международный военно-морской салон MBMC-2019
08.02.2017
Международный военно-морской салон 2017 (программа)
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа