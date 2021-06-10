Почему крупнейшие мировые производители чипов строят заводы в пустыне Аризоны

Аризона

Дефицит электронных чипов, с которым столкнулась мировая промышленность из-за пандемии, стал мощным импульсом для расширения их производства. Сразу два мировых лидера в этой сфере, Intel и TSMC, заявили о строительстве новых заводов в Аризоне. Что любопытно, выбор в качестве места стройки самой засушливой и пустынной местности в США вовсе не случаен.

Производство чипов требует огромных объемов воды, которой в пустыне по умолчанию нет. Но эта вода почти не расходуется, достаточно наполнить бассейн, и можно запускать производственный процесс. Разовая доставка большого объема жидкости — посильная задача, но в Intel пошли дальше и профинансировали 15 мелиорационных проектов в Гранд-Каньоне. Это даст региону 3,5 млн дополнительных кубометров воды в год, из которых завод возьмет лишь малую часть — остальное передадут на нужды штата. Пустыня Аризона — необычайно стабильное место, без сейсмической активности и наводнений, без пожаров и тропических ураганов, даже знаменитые торнадо обходят ее стороной. Земля здесь стоит недорого и можно разместить здания на большой площади, чтобы соблюсти требования коронавирусной изоляции. Уже сегодня 5 % потребности в энергии штата покрывается за счет солнечной генерации, и ее можно наращивать едва ли не бесконечно — бесплатного солнечного света в пустыне предостаточно. Но, пожалуй, самый главный фактор — это кадры. Компания Intel пришла сюда 40 лет назад и сейчас на нее в Аризоне трудится 12 000 человек. Местные вузы выпускают толковых специалистов в области микроэлектроники и полупроводников, которые изначально лояльны к компании. А если она создаст новые рабочие места, принесет в пустыню воду и обеспечит всех дешевой энергией, новый завод ожидают самые лучшие перспективы.