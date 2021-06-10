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ТАСС

Роскосмос будет следить за проектом создания российского частного лунного микроспутника

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Международная космическая станция на фоне Луны
Международная космическая станция на фоне Луны.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Аппарат предназначается для съемки мест посадки советских луноходов и американских астронавтов на Луне

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Директор исследовательско-аналитического центра Роскосмоса Игорь Поташный в рамках презентации частного лунного микроспутника сообщил, что госкорпорация будет следить за судьбой проекта.

В Московском планетарии проходит презентация лунного микроспутника. Его разрабатывает группа инженеров космической отрасли и энтузиастов космонавтики. Аппарат предназначается для съемки мест посадки советских луноходов и американских астронавтов на Луне и для ее изучения.

"Конечно, будем следить за этой работой. Я думаю, что коллегам надо не только держать нас в известности, но и выйти с каким-то предложением", - сказал Поташный.

По словам директора центра, сейчас готовятся системные исследования Луны. "Наверное, есть смысл учесть задел коллег, чтобы мы вместе достигли результата", - отметил он. Поташный уточнил, что интерес Роскосмоса к Луне постоянен, в настоящий момент идет работа над обновлением лунной программы.

Директор центра Роскосмоса также отметил, что сейчас разрабатывается проект центра коммерческого коллективного использования, который позволит давать частным компаниям доступ к испытательной инфраструктуре на приемлемых условиях.

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