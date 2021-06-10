ВВС Италии намерены модернизировать БЛА MQ-9 "Рипер" к версии Блок.5

ЦАМТО, 9 июня. ВВС Италии достигли с правительством США и компанией General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) соглашения о сотрудничестве с целью проведения в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации парка БЛА MQ-9 "Рипер" и наземных станций управления.

Проект предусматривает выполнение модернизации в средине срока эксплуатации (MLM) состоящих на вооружении ВВС Италии БЛА MQ-9 версии Блок-1 до конфигурации Блок-5.

Аппараты версии Блок-5 отличаются более мощным источником электроэнергии, улучшенным шасси и последними версиями многорежимной РЛС "Линкс" (Lynx) и электронно-оптической станции производства Raytheon.

ВВС Италии продолжительное время применяют БЛА MQ-9 для сбора информации, наблюдения и разведки в Италии, над Средиземным морем и для поддержки операций НАТО. Модернизация улучшит возможности ведения разведки по сравнению с базовой версией.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности МО США (DSCA) в августе 2008 года уведомило Конгресс США о планируемой продаже Италии 4 БЛА MQ-9 "Рипер", а также сопутствующего вспомогательного оборудования и обеспечения наземной поддержки в течение 5 лет. Стоимость соглашения оценивалась в 330 млн. долл. В ноябре 2009 года DSCA уведомило Конгресс США о возможной продаже Италии двух дополнительных невооруженных БЛА MQ-9 и другого оборудования стоимостью около 63 млн. долл.