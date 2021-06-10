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Интерфакс-АВН

Более 10 самолётов задействовали в тренировке Балтийского флота

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Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки
Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Авиация Балтийского флота (БФ) отработала уничтожение кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным в тренировке приняли участие более десяти самолётов.

Экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей Су-27 "осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника".

В пресс-службе также сообщили о проведении командно-штабной тренировки в армейском корпусе Балтфлота.

Ее задачей стало "совершенствование практических навыков, методов работы командиров и органов управления по руководству подчиненными соединениями, воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки".

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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-27
Су-30
Проекты
БФ
Военные учения
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