Более 10 самолётов задействовали в тренировке Балтийского флота

Многоцелевой истребитель Су-30СМ Балтийского флота во время плановой тренировки.

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Авиация Балтийского флота (БФ) отработала уничтожение кораблей условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали задачи по нанесению ракетно-бомбовых ударов по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным в тренировке приняли участие более десяти самолётов.

Экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей Су-27 "осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника".

В пресс-службе также сообщили о проведении командно-штабной тренировки в армейском корпусе Балтфлота.

Ее задачей стало "совершенствование практических навыков, методов работы командиров и органов управления по руководству подчиненными соединениями, воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки".