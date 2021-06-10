Войти
ТАСС

Сергей Шойгу оценил организацию учебы в Тверской военной академии ВКО

217
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа на первом плане)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа на первом плане).
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В том числе глава Минобороны РФ осмотрел учебно-тренажерные комплексы командных пунктов противовоздушной и противоракетной обороны и ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей

ТВЕРЬ, 9 июня. /ТАСС/. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки проинспектировал в среду организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащения Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) в Твери.

Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил министру обороны о том, что в академии ведется большая научная работа, имеются патенты и современные наработки в области воздушно-космической обороны.

Во время визита глава военного ведомства осмотрел учебно-тренажерные комплексы командных пунктов противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (СККП), проверил ход занятий на командном пункте управления современными комплексами ПВО. Министр обороны также ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей.

Об академии

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова ведет свою историю с 24 ноября 1956 года.

Сегодня главной особенностью обучения в академии является межвидовой характер подготовки специалистов в интересах всех видов и родов войск ВС РФ, имеющих в своем составе силы и средства противовоздушной обороны.

За последние годы в академию поставлены новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", современные учебно-тренажерные средства для подготовки расчетов радиотехнических войск, тренажер зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", четыре комплекса средств автоматизации управления войсками, которые позволяют формировать у обучающихся навыки боевой работы на современных образцах вооружения и военной техники, модульный тренажерный комплекс вождения "Камаз-5350".

В 2021 году в академии впервые пройдет выпуск девушек по специальности "эксплуатация автоматизированных систем управления".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
СККП
СПРН
Похожие новости
11.08.2020
Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую
06.07.2020
Сергей Суровикин: состав вооружения и военной техники ВКС за последние пять лет существенно изменился
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
24.06.2019
Форум "Армия-2019" за несколько дней до открытия
20.06.2019
Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа