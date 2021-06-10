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Российская газета

Танки Т-72 несут службу совместно с французскими АМХ-30 в Венесуэле

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Источник изображения: rg.ru

Главной ударной силой сухопутных войск Венесуэлы в настоящее время являются Т-72Б1В российского производства и закупленные во Франции АМХ-30V.

"Семьдесят вторых" насчитывается 92 штуки. По некоторым данным, от обычных машин данной модификации они отличаются новыми средствами связи, другим типом гусеничных лент, получивших асфальтоходные башмаки.

Военнослужащие Боливарианской Республики ценят эти танки за надежность, хорошую защиту и высокую огневую мощь.

В 70-е годы было получено 82 АМХ-30V, а также четыре бронированных ремонтно-эвакуационных тягача.

Эта техника давно уже считается не самой современной. Первая попытка как-то ее осовременить была предпринята еще в 80-е годы. Тогда внедрили новую систему управления огнем с лазерным дальномером.

В моторно-трансмиссионном отделении появился американский двигатель мощностью 750 л.с. и автоматическая коробка передач. Были также установлены топливные баки повышенной вместимости, позволившие повысить запас хода до 720 км.

В то же время главный недостаток - сравнительно тонкая по современным меркам броня ( в районе маски пушки 150 мм, в других местах максимум 80 мм) - так и не был ликвидирован.

Уже в новом веке снова доработали прицельный комплекс, появились средства навигации, вспомогательная силовая установка, танки "переобули" в другие гусеницы. Но характеристики защиты так и остались на первоначальном уровне.

В настоящее время АМХ-30V состоят на вооружении 11-й бронетанковой бригады.

Недавно сообщалось о создании в Венесуэле версии легкого танка АМХ-13 с шестью безоткатными орудиями.


Алексей Моисеев

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Франция
Продукция
Т-72
Т-72Б
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