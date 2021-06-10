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Известия.ru

Катар сообщил о переговорах по покупке у РФ систем С-400

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Катар и Россия обмениваются военными делегациями для обучения, сбора информации, вместе с тем по вопросу поставок Дохе зенитных ракетных комплексов С-400 подвижек нет. Об этом 9 июня сообщил посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер Аль Тани.

По его словам, военное сотрудничество между государствами сохраняется, отмечает «РИА Новости». «Для Катара Россия является стратегическим партнером во всех областях, у нас отличные отношения с министерством обороны России», — сказал высокопоставленный дипломат.

Вопрос о поставках в Катар С-400 ставится, но прогресса в этом нет, добавил он.

В феврале 2019 года сообщалось, что Москва ведет переговоры с Дохой по вопросам поставок систем ПВО С-400 «Триумф». Годом ранее власти Саудовской Аравии пригрозили Катару силой в случае закупок С-400 и просили Францию вмешаться в ситуацию.

В июле 2018 года посол России в Катаре Нурмахмад Холов сообщал, что Москва и Доха обсуждают этот вопрос, но без «каких-то конкретных очертаний».

Комплекс С-400 купили у России три государства — Китай, Турция и Индия. Первые поставки Индии зенитных ракетных систем состоятся в октябре–декабре 2021 года. В октябре 2018 года Москва и Дели заключили контракт на поставку комплексов, пять полков новейших ЗРС обойдутся Нью-Дели в $5,43 млрд (более 3 трлн рублей). Эта сделка была названа крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».

Поставки российских ЗРК С-400 в Турцию начались в середине июня 2019 года, это привело к кризису в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. В апреле США официально уведомили Турцию об исключении страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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