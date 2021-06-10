Учение "Боевое содружество-2021" пройдет в сентябре в РФ и Казахстане

В среду в Санкт-Петербурге начальники генеральных штабов СНГ согласовали замысел совместного учения с боевой стрельбой. "Учение "Боевое Содружество - 2021" объединенной системы ПВО пройдет в сентябре в два этапа на полигонах Российской Федерации и Республики Казахстан", - проинформировал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он также сообщил, что в ходе заседания были определены задачи в области построения системы воздушно-космической обороны государств - участников Содружества, согласованы совместные мероприятия вооруженных сил на 2022 год, намечены пути развития взаимодействия в области обороны и военной безопасности.

Все эти решения генералы приняли, исходя из требований, сформулированных в новой Концепции военного сотрудничества государств - участников СНГ до 2025 года. Начальники генштабов СНГ одобрили перспективный план ее реализации. Речь, в том числе, идет о создании и развитии совместных (объединенных) систем военного назначения, повышении уровня взаимодействия оборонных ведомств по вопросам всестороннего обеспечения, подготовке военных кадров и противодействия терроризму.

Начальники генштабов СНГ также проанализирован опыт войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и оценили состояние безопасности полетов авиации в армия Содружества.

В заседании участвовали военные делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны Содружества.

Юрий Гаврилов