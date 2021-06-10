Войти
РИА Новости

Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов

208
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям.

По его словам, это нужно для того, чтобы в эти учреждения приходили не по принуждению или по повестке, а по желанию.

"Военкоматы в армии — это как гардероб в театре", — добавил глава ведомства.

Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей задал вопрос, хватит ли года на реализацию проекта. Тот заверил, что его регион может уложиться и в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу", — пошутил министр обороны.

Ранее сообщалось, что Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов в Москве. Он остался недоволен отсутствием там компьютеров и отчитал работников за это.

С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В 2021 году ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
Похожие новости
14.12.2020
Кампания против вакцины: Минобороны вступилось за "Спутник V"
01.05.2020
Минобороны запустило в эксплуатацию шесть инфекционных центров
29.11.2018
Антитеррористический окрас. Какое российское оружие покупал Пакистан
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)
24.12.2014
Год преображения армии
06.12.2012
Военным удлинили уши до американских
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа