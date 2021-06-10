Глава Минобороны Шойгу запустил программу обновления военкоматов

ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны к современным требованиям.

По его словам, это нужно для того, чтобы в эти учреждения приходили не по принуждению или по повестке, а по желанию.

"Военкоматы в армии — это как гардероб в театре", — добавил глава ведомства.

Шойгу во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей задал вопрос, хватит ли года на реализацию проекта. Тот заверил, что его регион может уложиться и в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу", — пошутил министр обороны.

Ранее сообщалось, что Шойгу устроил внезапную проверку одного из военкоматов в Москве. Он остался недоволен отсутствием там компьютеров и отчитал работников за это.

С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв на военную службу. В прошлом году в армию пошли 135 тысяч человек. В 2021 году ожидается примерно столько же новобранцев — 134 тысячи.