"Грозные подлодки". Названо российское оружие, беспокоящее США

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Казань" вызывает серьезное беспокойство у американских ВМС, пишет Business Insider.

"Казань" — это кульминация более чем десятилетних усилий по созданию нового и современного атомного подводного ракетного крейсера", — считает автор статьи Бенджамин Бримелоу.

Он отметил, что новая подлодка, так же как и созданный в 1993 году "Северодвинск", представляет собой новую главу в истории подводных сил России.

Хотя второй корабль проекта 885М "Ясень-М" меньше по размерам, он оборудован новыми системами управления и контроля повреждений, сенсорными комплексами, модернизированной технологией подавления шума и даже более тихим ядерным реактором, подчеркивает эксперт.

Бримелоу также обратил внимание на то, что "Казань" вооружат гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая может развивать скорость от шести до восьми чисел Маха.

На первый взгляд, корабли "Ясень-М" могут показаться менее опасными, чем подлодки с баллистическими ракетами, в частности класса "Борей-А", пишет автор.

"Однако они оснащены современным обычным вооружением, способным поражать цели даже на суше. В сочетании с их скрытностью и способностью находиться практически в любой точке океана угрозу этих подлодок трудно переоценить", — заключил он.

Кроме того, издание приводит слова научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Джеффри Эдмондса.

Он заявил, что подлодки проекта "Ясень-М" могут позволить России развернуть военные действия в континентальной части Соединенных Штатов, и назвал их "грозными подводными платформами".

Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" приняли в состав Военно-морского флота России в начале мая, а следующий в серии, "Новосибирск", должен войти в него до конца года. На стапелях завода находятся еще четыре АПЛ: "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.