Войти
РИА Новости

"Грозные подлодки". Названо российское оружие, беспокоящее США

208
0
0
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России
Торжественная церемония спуска на воду атомного подводного крейсера "Казань" ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российская атомная подводная лодка "Казань" вызывает серьезное беспокойство у американских ВМС, пишет Business Insider.

"Казань" — это кульминация более чем десятилетних усилий по созданию нового и современного атомного подводного ракетного крейсера", — считает автор статьи Бенджамин Бримелоу.

Он отметил, что новая подлодка, так же как и созданный в 1993 году "Северодвинск", представляет собой новую главу в истории подводных сил России.

Хотя второй корабль проекта 885М "Ясень-М" меньше по размерам, он оборудован новыми системами управления и контроля повреждений, сенсорными комплексами, модернизированной технологией подавления шума и даже более тихим ядерным реактором, подчеркивает эксперт.

Бримелоу также обратил внимание на то, что "Казань" вооружат гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая может развивать скорость от шести до восьми чисел Маха.

На первый взгляд, корабли "Ясень-М" могут показаться менее опасными, чем подлодки с баллистическими ракетами, в частности класса "Борей-А", пишет автор.

"Однако они оснащены современным обычным вооружением, способным поражать цели даже на суше. В сочетании с их скрытностью и способностью находиться практически в любой точке океана угрозу этих подлодок трудно переоценить", — заключил он.

Кроме того, издание приводит слова научного сотрудника Центра военно-морского анализа США Джеффри Эдмондса.

Он заявил, что подлодки проекта "Ясень-М" могут позволить России развернуть военные действия в континентальной части Соединенных Штатов, и назвал их "грозными подводными платформами".

Атомный подводный ракетный крейсер "Казань" приняли в состав Военно-морского флота России в начале мая, а следующий в серии, "Новосибирск", должен войти в него до конца года. На стапелях завода находятся еще четыре АПЛ: "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск". Седьмую и восьмую такие подлодки — "Владивосток" и "Воронеж" — заложили прошлым летом. Их планируется передать флоту в 2027-2028 годах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
01.06.2020
Ледовый щит: как усиливают мощь Северного флота России
03.03.2020
АПЛ «Ясень-М»: «свирепый русский кит» потряс мировой океан (Чжунго цзюньван, Китай)
31.01.2020
Science and Technology Daily (Китай): серийные подлодки «Ясень-М» станут надежной опорой российского флота во время сражений в открытом океане
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
20.11.2017
"Супер-Борей". На что способен новый подводный ракетоносец "Князь Владимир"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа