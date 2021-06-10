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Российская газета

Шойгу: Оборонные предприятия Тверской области получат 3,4 млрд руб

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

В среду в Твери министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с губернатором области Игорем Руденей ход выполнения предприятиями региона гособоронзаказа.

Шойгу сказал, что Тверская область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и областью налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям. В интересах минобороны в регионе реализуются десятки долгосрочных контрактов.

Министр напомнил, что по итогам прошлого года было освоено порядка 4 млрд рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить местным оборонным предприятиям 3,4 млрд рублей. "Основной объем государственных заданий в интересах минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ "Центрпрограммсистем", - уточнил министр.

Он также отметил усилия руководства региона по трудоустройству членов семей военнослужащих, предоставлению их детям мест в детских садах и школах. А еще - по обеспечению жильем личного состава и гражданского персонала Вооруженных сил.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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