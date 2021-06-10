Шойгу: Оборонные предприятия Тверской области получат 3,4 млрд руб

В среду в Твери министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с губернатором области Игорем Руденей ход выполнения предприятиями региона гособоронзаказа.

Шойгу сказал, что Тверская область вносит большой вклад в укрепление обороноспособности государства и оснащение армии современной техникой. Между военным ведомством и областью налажено плодотворное взаимодействие по многим направлениям. В интересах минобороны в регионе реализуются десятки долгосрочных контрактов.

Министр напомнил, что по итогам прошлого года было освоено порядка 4 млрд рублей. В текущем году на выполнение госконтрактов запланировано выделить местным оборонным предприятиям 3,4 млрд рублей. "Основной объем государственных заданий в интересах минобороны выполняют Тверской вагоностроительный завод и НИИ "Центрпрограммсистем", - уточнил министр.

Он также отметил усилия руководства региона по трудоустройству членов семей военнослужащих, предоставлению их детям мест в детских садах и школах. А еще - по обеспечению жильем личного состава и гражданского персонала Вооруженных сил.

Юрий Гаврилов