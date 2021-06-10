Украинский "БТР-морпех" так и не научился хорошо держаться на воде

На Украине не оставляют надежд довести до ума отвергнутый уже несколькими государствами многострадальный БТР-4. Украинское военное ведомство, сообщило о якобы успешных испытаниях версии "с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград".

Отмечается, что прозванный местными СМИ "БТР-морпех" предназначен для транспортировки личного состава специализированных подразделений и оказания им огневой поддержки во время высадки на берег. Он способен круглосуточно "выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата".

Информацию сопроводили фото- и видеоматериалами, запечатлевшими заплывы "четверки". Видно, что представленный бронетранспортер, оснащенный дополнительными поплавками и шноркелем, внешне мало отличается от тех, что несколько лет назад забраковали морпехи ВМС Индонезии.

Тогда отмечалось, что амфибия сильно "зарывается" носовой частью во время движения на полном ходу по морю, и из-за этого в корпус поступает большое количество воды.

В этот раз харьковский БТР, тоже не демонстрировал каких-то особо выдающихся возможностей - снова наблюдалось сильное погружение, так что его применение в условиях небольшого волнения может привести к печальным последствиям.

Стрельба из 30-мм пушки велась по установленным на берегу мишеням, однако авторы ролика почему постеснялись показать, насколько точно снаряды попадают в цель.

Ранее заявляли, что такими БТР-4 заменят старые советские БТР-60 и БТР-70. Но, похоже, сами украинские военные не слишком верят в такую перспективу, и потому в части морской пехоты уже начали поступать совсем не умеющие плавать бронеавтомобили "Казак-2М1".

Алексей Брусилов