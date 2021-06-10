Войти
Российская газета

Украинский "БТР-морпех" так и не научился хорошо держаться на воде

172
0
0
Источник изображения: Минобороны Украины / https://www.mil.gov.ua

На Украине не оставляют надежд довести до ума отвергнутый уже несколькими государствами многострадальный БТР-4. Украинское военное ведомство, сообщило о якобы успешных испытаниях версии "с улучшенными характеристиками для преодоления водных преград".

Отмечается, что прозванный местными СМИ "БТР-морпех" предназначен для транспортировки личного состава специализированных подразделений и оказания им огневой поддержки во время высадки на берег. Он способен круглосуточно "выполнять задачи в зонах умеренно-холодного морского климата".

Информацию сопроводили фото- и видеоматериалами, запечатлевшими заплывы "четверки". Видно, что представленный бронетранспортер, оснащенный дополнительными поплавками и шноркелем, внешне мало отличается от тех, что несколько лет назад забраковали морпехи ВМС Индонезии.

Тогда отмечалось, что амфибия сильно "зарывается" носовой частью во время движения на полном ходу по морю, и из-за этого в корпус поступает большое количество воды.

В этот раз харьковский БТР, тоже не демонстрировал каких-то особо выдающихся возможностей - снова наблюдалось сильное погружение, так что его применение в условиях небольшого волнения может привести к печальным последствиям.

Стрельба из 30-мм пушки велась по установленным на берегу мишеням, однако авторы ролика почему постеснялись показать, насколько точно снаряды попадают в цель.

Ранее заявляли, что такими БТР-4 заменят старые советские БТР-60 и БТР-70. Но, похоже, сами украинские военные не слишком верят в такую перспективу, и потому в части морской пехоты уже начали поступать совсем не умеющие плавать бронеавтомобили "Казак-2М1".



Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Украина
Продукция
БТР-4
БТР-60
БТР-70
Похожие новости
13.01.2021
Не пловец: украинские военные собираются закупить БТР-4 для морпехов
23.03.2020
ВСУ приняли на вооружение новую КШМ К-1450 на базе БТР-70КШ
16.04.2014
Кого вооружает Украина?
17.01.2014
Бывший руководитель ХКБМ им. Морозова Михаил Борисюк о легкой бронетехнике на Украине
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.06 03:04
  • 1
Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту
  • 10.06 02:55
  • 1
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа
  • 10.06 02:01
  • 12
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 10.06 01:54
  • 3
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 01:41
  • 11
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 01:35
  • 1
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2
  • 10.06 00:56
  • 4
«Кузнецов» ждет потомка
  • 09.06 19:57
  • 123
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 09.06 17:05
  • 816
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.06 16:13
  • 56
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 09.06 15:35
  • 7
Признанный гелий
  • 09.06 12:29
  • 1
Глава ОСК: проблемы с поставками иностранного оборудования не влияют на военные заказы
  • 09.06 11:40
  • 6
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 09.06 11:01
  • 2
Сухогруз российского «Калибра»
  • 09.06 02:28
  • 1
Шойгу проверил на заводе "Дагдизель" ход выполнения гособоронзаказа