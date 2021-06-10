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ЦАМТО

ВВС Туркменистана получили самолет ВТА C-27J "Спартан"

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Построенный, предположительно, для ВВС Туркмении военно-транспортный самолет Leonardo C-27J Spartan (временный итальянский военный номер CSX62319). Казелле-Торинезе (Турин), 08.12.2020
Построенный, предположительно, для ВВС Туркмении военно-транспортный самолет Leonardo C-27J Spartan (временный итальянский военный номер CSX62319). Казелле-Торинезе (Турин), 08.12.2020.
Источник изображения: JP4 / Fabio Braghini (via www.scramble.nl )

ЦАМТО, 9 июня. Итальянская группа Leonardo (ранее Alenia Aermacchi) передала Военно-воздушным силам Туркменистана средний военно-транспортный самолет C-27J "Спартан".

Как сообщает Scramble Magazine, самолет с временным тестовым регистрационным номером CSX62319 (серийный номер 20 Blue) утром 6 июня вылетел из Турина (Италия) в Ашхабад.

По неподтвержденной информации, новый C-27J "Спартан" будет эксплуатироваться 47-й отдельной смешанной авиационной эскадрильей на авиабазе Ашхабад/Безмеин.

Информации о дате заказа, сумме контракта и количестве заказанных военно-транспортных самолетов не имеется. Единственный C-27J "Спартан" с регистрационным номером CSX62319 был впервые замечен в декабре 2020 года на территории авиационного предприятия итальянской группы Leonardo и сейчас именно он отправлен заказчику.

Это не первая запланированная поставка авиатехники группы Leonardo Туркменистану в этом году. В частности, в аэропорту Венегоно (на северо-западе Италии) 28 мая 2021 года состоялся первый полет учебно-боевого самолета M-346 "Мастер", предназначенного, предположительно, для Военно-воздушных сил Туркменистана.

Как ранее сообщал ЦАМТО, УБС М-346 "Мастер" три года назад демонстрировался на авиабазе "Мары-2" вместе с военно-транспортными самолетами C-295M компании Airbus и C-27J "Спартан" группы Leonardo. Они были представлены президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, а затем временно переданы туркменской стороне для проведения тестирования и оценки.

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Страны
Италия
Туркменистан
Продукция
C-27J
C-295 CASA
M-346
Компании
Airbus
Leonardo
Проекты
2020-й год
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