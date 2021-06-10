Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Государственная дума в среду, 9 июня, в третьем, окончательном чтении приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия. Об этом в среду, 9 июня, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Документ предполагает введение запрета на приобретение, хранение, ношение и использование оружия гражданами, которые не прошли медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний. Соответствующий перечень противопоказаний и методику тестирования определит правительство страны.

«Освидетельствование, которое смогут проводить только государственные и муниципальные медорганизации, должно будет включать психологическое тестирование и анализы на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов», — сообщает пресс-служба ГД.

Законопроект также устанавливает основания для лишения гражданина права хранения и ношения оружия с учетом проведенных исследований.

Соавтор инициативы председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн отметил, что заключение о проведении медицинских исследований претендента на разрешение ношения и хранения оружия будут загружать в реестр Минздрава и Росгвардия получит об этом уведомление. Такая цифровая система исключит фальсификацию медсправок.

В свою очередь председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил уверенность, что новый порядок медосвидетельствования не даст зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.

«Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия. Новый порядок не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его», — подчеркнул он.

Кроме того, документ обязывает гражданина, у которого были обнаружены противопоказания к владению оружием, незамедлительно сдать его.

Законопроект, подготовленный членами партии «Единая Россия», был внесен в Думу 17 мая после стрельбы в казанской гимназии, когда 11 мая Ильназ Галявиев открыл огонь в здании. В результате стрельбы погибли девять человек, семь из них — дети.

19-летнего злоумышленника задержали сотрудники ФСБ. Галявиев арестован до 11 июля 2021 года, свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Президент России 13 мая назвал произошедшее страшной бедой и варварским преступлением. Он распорядился проработать новое положение, регламентирующее разрешенные к гражданскому обороту виды оружия. 13 мая глава Росгвардии Виктор Золотов предложил ужесточить правила получения оружия. В частности, он рекомендовал выдавать справки для владения оружием только в государственных клиниках.