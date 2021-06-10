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Российская газета

Тяжелые ракетные крейсеры проведут боевые стрельбы в Баренцевом море

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Источник изображения: rg.ru

Корабельная ударная группа Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" и ракетного крейсера "Маршал Устинов" вышла в Баренцево море. Экипажи будут противодействовать корабельным группировкам условного противника и проведут боевые стрельбы.

Выход кораблей в полигоны боевой подготовки Северного флота проходит в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил по защите российских Арктических рубежей от угроз с морских направлений, сообщает пресс-служба Северного флота. Его обеспечили две корабельные тральные группы. При сопровождении "Петра Великого" и "Маршала Устинова" тральщики использовали гидроакустические станции поиска якорных и донных мин и различного вида тралов.

В учениях Северного флота в Баренцевом море задействованы более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолетов и вертолетов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Пётр Великий
Проекты
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Арктика
Военные учения
СФ
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