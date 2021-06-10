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Российская газета

Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2

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БТР-V2.
БТР-V2.
Источник изображения: Государственный военно-промышленный комитет РБ / vpk.gov.by

В число государств, способных самостоятельно производить бронетранспортеры, в ближайшее время войдет Республики Беларусь - конструкторы Минского завода колесных тягачей разработали четырехосный БТР-V2.

Как сообщает Государственный военно-промышленный комитет РБ, новинка будет впервые представлена на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Это боевое транспортное средство имеет полную массу 19900 кг. Экипаж состоит из трех человек, в расположенном в задней части десантном отделении помещаются восемь мотострелков. В корме имеется аппарель для удобной посадки и высадки бойцов.

Конструкция бронированного корпуса обеспечивает надежную защиту от пуль и осколков, взрывных устройств. БТР-V2 также может уверенно действовать при применении оружия массового поражения.

Впереди справа расположен 460-сильный дизельный рядный шестицилиндровый двигатель WP13.480А0, работающий совместно с гидромеханической шестиступенчатой коробкой передач, выпускаемой в Беларуси.

Максимальная скорость по шоссе составляет 110 км/ч и до 10 км/ч - при преодолении водных преград на плаву.

Бронетранспортер вооружен стабилизированной в двух плоскостях 30-мм автоматической пушкой 2А42, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Для борьбы с танками имеется установка ПТУР.

В то же время предусматривается и установка необитаемого боевого модуля. Например, ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" представит на MILEX-2021такую свою разработку, названную АДУНОК-БМ-30.

Ожидается, что новый бронетранспортер в перспективе сможет заменить колесные и гусеничные боевые машины предыдущих поколений.


Алексей Моисеев

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Страны
Белоруссия
Продукция
2А42
Адунок
Компании
Дисплей КБ
МЗКТ
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1 комментарий
№1
10.06.2021 01:35
Интересно, что быстрее поступит на вооружение БТР-V2 или  многострадальный ,,Бумеранг"?
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