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Известия.ru

Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов в России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Ерешко

Глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Об этом он сказал в среду, 9 июня, в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

«Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?», — сказал министр в ходе встречи с губернатором области Игорем Руденей.

В свою очередь Руденя заверил, что регион способен уложиться и в более короткие сроки.

Ранее, 8 июня, Сергей Шойгу внезапно явился в военкомат Черемушкинского района Москвы с проверкой. После осмотра одного из кабинетов министр выразил недовольство отсутствием там компьютеров.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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ИТ
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