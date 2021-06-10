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ЦАМТО

ВМС Индии получат первые вертолеты MH-60R "СиХок" в июле

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 9 июня. Согласно информации, опубликованной 7 июня индийскими СМИ, первые три морских вертолета MH-60R "СиХок" будут поставлены ВМС Индии в июле.

Источники Financial Express Online подтвердили, что в настоящее время точные даты доставки вертолетов уточняются. После завершения формальностей они будут отправлены в Индию. Пилоты и технические специалисты ВМС Индии уже проходят обучение в США. Они возвратятся в страну одновременно с передачей первой партии вертолетов MH-60R. Начало подготовки личного состава несколько отстало от графика из-за ограничений в связи с пандемией COVID-19, однако специалисты ВМС Индии отправились в США сразу же после возобновления авиасообщения между двумя странами.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года Госдепартамент США одобрил поставку в Индию в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 24 многоцелевых морских вертолетов MH-60R, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью до 2,6 млрд. долл. Они заменят устаревшие UH-3H "Си Кинг" и Mk.42B.

В феврале 2020 года Индия и США подписали соглашение о поставке в рамках программы FMS 24 вертолетов MH-60R "Си Хок", которые могут применяться для противолодочной и противокорабельной обороны. Ожидается, что первые шесть машин будут поставлены ВМС Индии в 2021 году.

Как было заявлено, для ускорения процесса принятия вертолетов на вооружение ВМС Индии, по согласованию с командованием ВМС США, Lockheed Martin передаст для обучения индийских специалистов три новых MH-60R, которые первоначально предназначались для американского флота, а ВМС США получат заказанные машины, вместо переданных Индии, в более поздние сроки.

В мае 2020 года ВМС США подписали с корпорацией Lockheed Martin первый контракт стоимостью 904,8 млн. долл. на поставку трех MH-60R "Сихок" для ВМС США и 21 MH-60R для правительства Индии.

Заказанные Нью-Дели вертолеты будут выполнены в новейшей конфигурации, разработанной для Саудовской Аравии, с некоторыми дополнительными модификациями для ВС Индии.

Летные испытания первого MH-60R, предназначенного для Индии, начались на предприятии компании Sikorsky в Овего (шт.Нью-Йорк) в апреле 2021 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Саудовская Аравия
США
Продукция
SH-3
SH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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