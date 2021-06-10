Правительство РФ до конца июня рассмотрит концепцию новой российской орбитальной станции

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах правительства в июне рассмотреть концепцию новой российской орбитальной станции.

"У нас концепция готова, и мы планируем вот сейчас до конца июня уже первое серьезное рассмотрение этой концепции в правительстве Российской Федерации", - заявил Рогозин в эфире радиостанции "Вести FM".

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом исполнительный директор "Роскосмоса" Александр Блошенко заявлял, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Во время телефонного разговора с Рогозиным новый глава NASA Билл Нельсон предложил продлить работу станции до 2030 года. Как заявил глава "Роскосмоса", переговоры об этом возможны только после отмены американских санкций в отношении предприятий госкорпорации.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 г.

Как сообщал Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник.