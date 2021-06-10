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Известия.ru

Рогозин призвал очистить космическую отрасль от «скверны» и «гнили»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российскую ракетно-космическую промышленность необходимо навсегда очистить от «скверны» и «гнили», заявил в среду, 9 июня, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверны, от коррупции, от казнокрадства, потому что <...> это еще хуже, чем санкции. Когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора — барыги, когда ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль — с этим дальше двигаться нельзя», — заявил он.

Рогозин подчеркнул, что за три года его руководства госкорпорацией, возбуждены несколько десятков уголовных дел.

«Люди должны работать, думая о своей профессиональной задаче. И тех людей, которые примазались еще в 1990-е годы и потом использовали отрасль для своего самообогащения, мы их просто выдавим <...> Я считаю, что очищение отрасли — это путь, который надо пройти», — сказал глава «Роскосмоса».

7 июня Рогозин заявил, что «Роскосмос» продолжит бороться с бездельниками и жуликами, несмотря на репутационные риски и обострение борьбы против команды.


«Известия» сообщили, что антикоррупционное расследование Следственного комитета по факту масштабных злоупотреблений в «Роскосмосе» выявило хищение средств, выделенных на программу ротации американских членов экипажа на МКС. В итоге злоумышленники вывели свыше 8 млн рублей.

Эксперты охарактеризовали факты коррупции, раскрытые и переданные правоохранителям внутренним аудитом «Роскосмоса», как заинтересованность корпорации в «чистке своих рядов».

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