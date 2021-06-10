Подлодка «Чакра» досрочно возвращается в Россию из-за взрыва на борту

Взрыв баллона воздуха высокого давления на борту атомной подводной лодки (АПЛ) индийских ВМС «Чакра» (INS Chakra) проекта 971У «Щука-Б», произошедший весной 2020 года и повредивший оба корпуса субмарины, стал причиной ее досрочного возвращения Индией в Россию из аренды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Взрыв баллона воздуха высокого давления на подлодке «Чакра» (в составе ВМФ России носила имя «Нерпа») произошел весной 2020 года во время похода субмарины. Он повредил легкий и прочный корпуса АПЛ», - сообщил собеседник агентства.

По его словам, баллон воздуха высокого давления находился между легким и прочным корпусами. «В результате взрыва корпуса получили серьезные повреждения. Пострадали также радиоэлектронное вооружение и гидроакустическое оборудование», - уточнил он.

Собеседник агентства отметил, что после ЧП индийские технические специалисты выполнили ремонт обоих корпусов субмарины, по завершении которого она своим ходом в надводном положении идет в Россию.

Ранее газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что подлодка «Чакра», переданная Индии в десятилетний лизинг в 2012 году, возвращается во Владивосток. По данным газеты, возвращение субмарины связано с приближающимся истечением срока аренды.

По данным индийского телеканала NDTV, преждевременное возвращение подлодки обусловлено «проблемами ее содержания, в том числе силовой установки». По информации телеканала, субмарина с индийским экипажем на борту следует во Владивосток в сопровождении кораблей России и Индии. При этом 5 июня в пресс-службе Тихоокеанского флота России сообщили, что отряд его кораблей в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и морского буксира «Калар» прибыл в Сингапур и встал на якорь в районе военно-морской базы Чанги, где пополнит запасы. В «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех) отказались комментировать информацию о возвращении подлодки.