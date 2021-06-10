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Российская газета

Боевые пуски ракет "воздух-воздух" отработают на Су-34

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Источник изображения: rg.ru

Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа впервые применят ракеты класса "воздух-воздух".

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, боевые пуски ракет состоятся в рамках летно-тактического учения в Астраханской области.

- В рамках учебно-боевых полетов экипажи совершат более 20 вылетов и отработают обнаружение и уничтожение высокоскоростных, сверхманевренных ракет-мишеней, а также одиночных и групповых воздушных целей типа "истребитель" ракетами малого радиуса действия, применяемыми в условиях высокоманевренного ближнего воздушного боя, - пояснили в пресс-службе ведомства.

На применение нового типа вооружения самолетами Су-34 обратил внимание обозреватель издания The National Interest Питер Сучиу. По его словам, это расширит возможности экипажей в бою.

Эксперт напоминает, что Су-34 был создан на основе истребителя Су-27, предназначенного для завоевания превосходства в воздухе. Новый боевой самолет получил цифровые средства управления, оптимизированную систему навигации и улучшенные возможности электронного противодействия и стал в результате всепогодным сверхзвуковым истребителем-бомбардировщиклм поколения "4+".

"Его 12 узлов подвески совместимы со множеством противокорабельных ракет, ракет класса "воздух-земля" и крылатых ракет, а теперь ракет класса "воздух-воздух", - отметил обозреватель.

Су-34 активно применялся для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии и стал самым технологически продвинутым самолетом из задействованных в операции, заключил Сучиу.


Тимур Алимов

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