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Российская газета

ПАК ДА получит новый бортовой комплекс обороны

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Источник изображения: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации России получит на вооружение передовой комплекс обороны. Устройство позволит с помощью средств радиоэлектронной борьбы защитить самолет от ПВО и ПРО противника.

"Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия - радиолокационного и оптического", - цитирует ТАСС представителя оборонно-промышленного комплекса.

Благодаря тому, что перспективный бомбардировщик будет нести оружие большой дальности только во внутренних отсеках фюзеляжа, он сможет не заходить в зону ПВО противника. Цели будут поражаться из районов мирового океана или с территории другого государства.

Известно, что самолет будет создан на основе схемы "летающее крыло", будет развивать дозвуковую скорость и получит большую продолжительность полета. Бомбардировщик будет максимально автоматизирован, что позволит в перспективе проводить полеты в режиме беспилотника. Основной тактикой применения ПАК ДА станет использование дальнобойного оружия.

Напомним, что разработка ПАК ДА началась в 2009 году в КБ "Туполев". Планируется, что на вооружение самолет поступит до 2027 года.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Компании
Туполев
Проекты
БПЛА
ПАК ДА
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