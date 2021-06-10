ПАК ДА получит новый бортовой комплекс обороны

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации России получит на вооружение передовой комплекс обороны. Устройство позволит с помощью средств радиоэлектронной борьбы защитить самолет от ПВО и ПРО противника.

"Для ПАК ДА разрабатывается полностью новый бортовой комплекс обороны, который позволит защитить его от всех видов оружия - радиолокационного и оптического", - цитирует ТАСС представителя оборонно-промышленного комплекса.

Благодаря тому, что перспективный бомбардировщик будет нести оружие большой дальности только во внутренних отсеках фюзеляжа, он сможет не заходить в зону ПВО противника. Цели будут поражаться из районов мирового океана или с территории другого государства.

Известно, что самолет будет создан на основе схемы "летающее крыло", будет развивать дозвуковую скорость и получит большую продолжительность полета. Бомбардировщик будет максимально автоматизирован, что позволит в перспективе проводить полеты в режиме беспилотника. Основной тактикой применения ПАК ДА станет использование дальнобойного оружия.

Напомним, что разработка ПАК ДА началась в 2009 году в КБ "Туполев". Планируется, что на вооружение самолет поступит до 2027 года.

Николай Грищенко