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Российская газета

Десантники назвали преимущества БМД-4М

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Источник изображения: Константин Чалабов \ РИА Новости

Военнослужащие десантно-штурмового полка в Ставрополе получили батальонный комплект новейшей техники - 31 боевую машину БМД-4М и восемь бронетранспортеров БТР-МДМ "Ракушка". До конца года по программе перевооружения поставят еще три комплекта боевых машин.

Об этом сообщает газета "Красная звезда". Командир десантно-штурмового батальона Герой России гвардии подполковник Дмитрий Лисицкий отметил, что новая боевая машина десанта превосходит предыдущие образцы в подвижности, проходимости и огневой мощи. Новая система управления огнем, по его словам, позволяет получать осуществлять поиск целей в любой обстановке.

Командир роты гвардии капитан Игорь Жидков добавил, что БМД-4М "заточена на ведение манёвренных наступательных и оборонительных боевых действий".

Военнослужащие также отметили, что на БМД-4М установлен более мощный двигатель, что позволяет ей развивать более высокую скорость. "При этом она легка в управлении, так как управляется штурвалом, а не рычагами. Имеется коробка-автомат", - заявил командир отделения гвардии сержант Максим Медведев.

По словам наводчика-оператора гвардии ефрейтора Аркадия Шейко, БМД4-М гораздо умнее, чем БМД-2. Бортовой компьютер, танковый баллистический вычислитель, прибор ночного видения, датчики давления и температуры воздуха позволяют вести стрельбу в любое время суток и в любых метеоусловиях. "Работать теперь одно удовольствие", - сказал наводчик-оператор.


Светлана Цыганкова

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