Генерал США рассказал о разработке космического оружия в России и Китае

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд рассказал о разработке космического оружия в России и Китае. Он заявил об этом на слушаниях в сенате, его цитирует РИА Новости.

Американский генерал считает, что РФ и КНР разрабатывают продвинутые системы оружия для космоса, включая лазеры и спутники-истребители.

«На протяжении трех десятилетий мы могли считать гарантированным доступ и свободу маневра (в космосе). К сожалению… это уже не так. И Китай, который является растущей угрозой, и Россия продолжают разрабатывать две вещи: во-первых, космический потенциал для собственного использования, чтобы иметь те же преимущества, что и у нас, и во-вторых, они строят конкретные системы, сделанные специально, чтобы противодействовать преимуществам, которые есть у Америки», — сказал он.

Реймонд добавил, что разработки включают «активное глушение» американских спутников GPS и спутников связи, оружие с «направленной энергией», которое может «ослепить, нарушить работу или повредить спутники». Он заключил, что военные США смогут «опережать» растущую угрозу.

В начале мая Реймонд объявил космос зоной боевых действий и предупредил о том, что у России и Китая есть оружие, способное уничтожить американские спутники. «Очевидно, что космос — это область боевых действий, такая же, как воздух, земля и море», — отмечал он. Руководитель Института космической политики Иван Моисеев ответил, что США и так на первом месте по данному вопросу, и боевые действия в космосе никому не выгодны.

Марина Совина