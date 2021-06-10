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ЦАМТО

Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры

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ИМР-3М
ИМР-3М.
Источник изображения: УВЗ

ЦАМТО, 9 июня. В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова (ТВВИКУ) динамично наращивается и совершенствуется учебно-тренажерная база.

Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры. Они предназначены для выработки у курсантов первоначальных практических навыков по управлению инженерными машинами. В их числе динамические тренажеры инженерной машины разграждения (ДТ-ИМР) и бульдозера на артиллерийском тягаче (ДТ-БАТ), предназначенных для обучения, поддержания и совершенствования навыков, приемов вождения экипажей ИМР-3М и путепрокладчика БАТ-2. Тренажеры позволяют моделировать различные ландшафты, дорожные, погодные и климатические условия, возникающие в сложной учебно-боевой обстановке в ходе выполнения задач инженерного обеспечения.

Кроме того курсанты обучаются на виртуальных тренажерах плавающих транспортеров ПТС-2 и буксирно-моторных катеров БМК, автомобильных кранов и экскаваторов военного назначения.

Введение в программу обучения занятий на динамических тренажерах позволяют экономить моторесурс и ГСМ, в меньшей степени происходит эксплуатационный износ учебно-боевой группы инженерных машин, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
ИМР-3М
Компании
Минoбороны РФ
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