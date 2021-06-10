Экипаж новейшего морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" будет смешанным

ЦАМТО, 9 июня. Экипаж новейшего морского танкера вооружения "Геннадий Дмитриев", строящегося на судостроительном заводе "Вымпел" в г.Рыбинск, будет смешанным, т.е. состоять из военнослужащих ВМФ и гражданского персонала.

Вопросы о планах по формированию экипажа МТВ "Геннадий Дмитриев" обсуждались на рабочем совещании по подготовке экипажей надводных кораблей и судов обеспечении, которое состоялось под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ранее, 1 июня, на судостроительном заводе "Вымпел" в г.Рыбинск состоялся спуск на воду новейшего морского транспорта вооружения "Геннадий Дмитриев" проекта 20360М. Это самое большое судно, построенное за всю историю предприятия "Вымпел". Корабелы "Вымпела" продолжат достройку МТВ "Геннадий Дмитриев" на воде.

Судно получило наименование в честь капитана 1 ранга Геннадия Владимировича Дмитриева, который прошел путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приемки кораблей Главного командования ВМФ.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Министерства обороны РФ. Проектант – АО "КБ "Вымпел"

Назначение морского транспорта вооружения: прием, хранение и транспортировка вооружений.

Водоизмещение корабля составляет более 3600 т, длина – 77 м, ширина – 16 м, высота борта – 6,3 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.