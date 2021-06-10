В мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поступил новейший цифровой комплекс связи "Переселенец"

ЦАМТО, 9 июня. В мотострелковое соединение ВВО, дислоцированное в Бурятии, поступил новейший цифровой комплекс связи "Переселенец", смонтированный на базе КАМАЗ-53501 с колесной формулой 6х6.

Комплекс "Переселенец" повысит качество системы связи между пунктами управления в полевых условиях.

В состав комплекса входят радиостанция "Акведук-25У", радиорелейная станция, цифровое радиорелейное оборудование, абонентский терминал, комплект технической обработки сообщений, коммутатор открытой связи и другие средства.

Данный комплекс позволяет создавать более 100 различных каналов связи. Программное обеспечение поддерживает все существующие и перспективные стандарты связи.

Комплекс пройдет проверку в ходе тактических учений в августе текущего года, где в условиях, максимально приближенных к боевым, будут апробированы новые способы построения линий связи и управления подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.