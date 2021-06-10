Рогозин против отказа от поставок в США ракетных двигателей РД-180

Москва. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Отказ от поставок российских ракетных двигателей РД-180 в США нецелесообразен, поскольку поступающие от продажи средства нужны на новые проекты, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы производим те двигатели, которые созданы и поставлены на поток в нашей стране в середине 90-х годов. Они, конечно, модернизированы за последнее время, доведены до ума. Но тем не менее, мы же хотим себе поставлять на новые ракеты-носители двигатели совершенно нового класса, а это двигатели на водороде, на метане. И у нас первые такие машины должны появиться на рубеже 2024 года. Но для того, чтобы такие двигатели создать, нам нужны дополнительные финансовые ресурсы", - сказал Рогозин в эфире радио "Вести.FM" в среду.

Он отметил, что эти средства нужны в условиях бюджетных ограничений.

Рогозин заявил, что бюджет госкорпорации "Роскосмос" в 13 раз меньше бюджета NASA. "Продажа двигателей и другой высокотехнологичной продукции - это на самом деле нормальная история, но при этом мы вкладываем деньги в самые современные разработки", - сказал глава "Роскосмоса".