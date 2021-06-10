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ТАСС

Противодиверсионный катер ЧФ и буксир совершают плановый переход в Средиземное море

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Морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк»
Спущенный на воду на ПАО «Ярославский судостроительный завод» головной строящийся для ВМФ России морской буксир проекта 23470 «Сергей Балк» (заводской номер 410). Ярославль, 27.12.2016.
Источник изображения: ПАО «Ярославский судостроительный завод»

В дальней морской зоне катер "Павел Силаев" и буксир "Сергей Балк" пополнят состав сил постоянной группировки ВМФ России

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Противодиверсионный катер "Павел Силаев" и морской буксир "Сергей Балк" Черноморского флота (ЧФ) направлены в Средиземное море в состав группировки Военно-морского флота РФ, сообщила в среду пресс-служба ЧФ.

"Противодиверсионный катер "Павел Силаев" и морской буксир "Сергей Балк" Черноморского флота осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальней морской зоне катер и буксир, в соответствии с планом ротации корабельных сил, пополнят состав сил постоянной группировки ВМФ России.

"Сергей Балк" относится к новейшей серии буксиров проекта 23470, главное предназначение которых - морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров - 200 тонн. Дальность плавания - 300 миль, автономность - 30 суток.

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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