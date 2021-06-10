"Радар ммс": электробеспилотник-вертолет и конвертоплан для Арктики появятся к 2022 году

2-5 июня в Санкт-Петербурге впервые за два года с учетом коронавирусного 2020-го прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), где представители крупнейших российских компаний участвовали в дискуссиях, заключали соглашения и соревновались в демонстрации самых современных технологий. Корреспондент ТАСС на полях ПМЭФ-2021 побеседовал с исполнительным директором АО "НПП "Радар ммс" Иваном Анцевым и узнал, что компания активно развивает технологии доставки денег, документов и почтовых отправлений беспилотниками и планирует оснастить "умными" технологиями города в ряде регионов России.

- Иван Георгиевич, расскажите, что представляет из себя "Цифровой город"?

- "Цифровой город" - это очень широкое понятие. Сюда включается интеллектуальная транспортная система, интеллектуальная медицина, интеллектуальные здания и огромное количество других направлений.

Наша компания занимается этим направлением более 15 лет и начинала с создания интеллектуальных систем для зданий и их групп: жилищных комплексов, бизнес-центров, промышленных предприятий и прочих объектов. На территории России нами уже реализовано более 500 проектов в области интеллектуальных зданий и интеллектуальной инфраструктуры.

Специалисты "Радар ммс" разработали платформу Smart Unity, которая позволяет интегрировать в себя инженерное оборудование различных производителей на основе технологии "Интернет вещей" (IoT).

Со временем аналогичные технологии стали использоваться и в городской инфраструктуре. Появились интеллектуальное освещение улиц и магистралей, интеллектуальные остановки общественного транспорта, "умные" школы и вокзалы, энергосберегающие котельные, а также система интеллектуальной безопасности. Последняя представляет собой систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом, которая дает возможность распознавания лиц, номеров и так далее.

Все это построено на единой платформе и позволяет минимизировать затраты на обслуживание систем и экономить на ресурсах. Технологии энергосбережения позволяют сэкономить от 20% до 30% энергоресурсов. Если перевести в денежный эквивалент, получается довольно существенная цифра.

Платформа Smart Unity позволяет создавать проекты любого уровня сложности, от простых "умных" домов до сложных многоуровневых систем "умных" городов. Она дает возможность конфигурировать, настраивать, формировать диспетчерские центры и центры управления и обрабатывать всю полученную информацию в режиме реального времени

Кроме того, мы как радиоэлектронное предприятие выпускаем различные датчики, сенсорные и исполнительные механизмы, построенные по технологии "интернета вещей" "Умный город". Они интегрируются в любые системы благодаря использованию международных стандартов и протоколов.

- Если более простым языком, с точки зрения пользователя. Как все это улучшает жизнь конкретного горожанина?

- Все мы платим за отопление, свет и другие коммунальные услуги, но далеко не всегда бываем удовлетворены стоимостью и качеством этих услуг. Чтобы удовлетворить эти потребности горожан, мы бесплатно устанавливаем в многоквартирных домах "умное" оборудование по программе "Энергосервис", которое позволяет экономить жильцам 5-7% на ежемесячных коммунальных платежах, а поставщикам услуг - на обслуживании и сокращении расхода ресурсов. Окупаемость установленного нами оборудования идет за счет полученной экономии, в течение двух-трех лет эксплуатации.

При строительстве новых интеллектуальных зданий увеличение затрат составляет 15% относительно здания с традиционной инфраструктурой, а срок окупаемости составляет три - пять лет. В зависимости от площади диапазон от трех до пяти лет гарантирован за счет экономии на электричестве, кондиционировании, вентиляции и обслуживании.

К примеру, интеллектуальная система самодиагностируется и сразу уведомляет, если что-либо вышло из строя. Вам не надо круглогодично держать специалистов по кондиционированию, освещению и так далее. Всем им нужно платить деньги. Когда эксплуатируешь несколько зданий, это вообще становится очень существенно. А здесь может быть два специалиста сразу на несколько зданий.

- Есть интерес к вашим разработкам за рубежом?

- Наше оборудование сегодня востребовано не только в России, но и за ее пределами. Например, в Малайзии "Радар ммс" внедрил пилотную зону по освещению автомагистралей. Теперь "умные" фонари, интегрированные с системой "интернета вещей", не только позволяют в реальном времени отслеживать энергопотребление, но и обеспечивают транспортный поток световой дорожкой, что обеспечивает существенную экономию.

Иван Анцев Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПП "Радар ммс"

Если машин нет - все фонари выключаются. Как только появляется транспорт, его сопровождает световая дорожка длиной 2,5-3 км. За счет этого достигается существенная экономия электроэнергии на магистралях, оснащенных десятками, а иногда и сотнями тысяч фонарей.

Кроме того, подобное решение обеспечивает дополнительную безопасность на трассе, позволяя за многие километры видеть приближение встречного движущегося транспорта, а также фиксировать превышение скорости или неожиданную остановку автомобиля.

- С какими еще иностранными заказчиками сотрудничаете помимо упомянутой выше Малайзии?

- Мы делали проекты в Астане, в Италии и в Турции. В Италию и Турцию мы поставляли софт - саму платформу Smart Unity - и проводили обучение специалистов. Дальше они сами реализовывают проекты.

Аппаратуру мы пока не экспортируем, так как широкая линейка аппаратуры под "Цифровой город" сейчас только формируется. Исключение - проект с освещением в Малайзии. Там уже стоит наша аппаратура.

- А в России есть такие проекты?

- Мы активно прорабатываем проекты на уровне городских властей, и в ближайшее время ряд регионов будет включен в эту программу. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил о том, что все магистрали нашей страны необходимо оснастить "умным" освещением.

Сегодня ключевыми компетенциями в "цифровизации" автомагистралей для "Радар ммс" являются: интеллектуальное освещение, интеллектуальные парковки и "умные" метеостанции

Интеллектуальные парковки - это удобные сервисы для жителей: оплата парковки, определение количества свободных мест на парковке и их интеллектуальная подсветка.

Интеллектуальные метеостанции - это еще один неотъемлемый элемент современного "умного" города. Точная, оперативная и автоматизированная метеоинформация позволяет не только следить за изменениями погоды в режиме реального времени, но и, например, подсказывать коммунальным службам, сколько реагента необходимо нанести на дорожное покрытие или сколько транспорта выпустить на линию, чтобы максимально оперативно устранить последствия снегопада.

Наши метеостанции измеряют не только температуру, влажность и давление, но и волнение моря, и ветровую нагрузку, и даже течение. Это очень важная информация для судоходства. В ряде регионов мы уже внедряем метеостанции "Радар ммс" и сводим их в единые информационные центры.

- Какие это регионы?

- Сегодня эти технологии в виде различных решений уже доступны в Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Самаре и Новокуйбышевске. Мы активно развиваем свое присутствие в регионах, постепенно занимаем нишу технологических решений для "умных" домов и "умных" зданий и делаем это уверенными темпами.

- А в Москве есть ваши проекты?

- Москва - это очень интересная и перспективная площадка для наших технологических решений, но она требует от нас больших технологических мощностей и имеет ряд специфических требований. Поэтому пока мы развиваем свое присутствие в регионах.

- Кто ваши основные конкуренты?

- В области платформы по "Цифровому городу" - сравнивать надо сравнимое. Полноценных отечественных аналогов нашей интеллектуальной платформе в России сегодня практически нет. А с точки зрения интеграторов, конечно же, проектов много. Интеграционными проектами в области интеллектуальных городов и отдельных подсистем много кто занимается.

- А для "умного" дома или отдельной квартиры вы что-то производите?

- Наш программное обеспечение очень универсально. С его помощью вы можете оборудовать "умный" дом у себя в квартире или на загородном участке. Например, автоматизировать освещение, отопление, безопасность и даже мультимедийные системы. Но по коммерческим соображениям мы сейчас не развиваем это направление, так как оно стало узкосегментированным и менее востребованным у широкой аудитории.

Большинство пользователей предпочитают недорогие и точечные решения от китайских производителей: "умные" розетки, "умные" лампочки, "умные" колонки, способные управляться дистанционно, но не связанные единым управлением и аналитикой. Это не "умный" дом.

"Умный" дом — это система, которая интегрирует в себя все инженерные системы: вентиляция, кондиционирование, отопление, теплые полы, освещение, мультимедийные сервисы. Все это должно работать в едином слаженном алгоритме с применением технологий искусственного интеллекта: вы пришли домой, и система распознала, что это вы. Она адаптируется под ваши действия, например, знает, что вы приходите домой и сразу идете на кухню. В этом случае она сразу включит там свет, выберет правильный уровень освещенности и включит музыку, которая вам нравится. За это отвечает самообучающаяся нейросеть в доме

Или "умный" дом отправляет сообщение в WhatsApp или Telegram, что ваш ребенок пришел домой и с ним все в порядке. Именно такие маленькие вау-эффекты создают новый уровень жизни - от "умного" дома до интеллектуального города.

- Все эти технологии, наверное, с успехом можно применять и в военной отрасли?

- Конечно, трансфер технологий из оборонки в гражданку и наоборот возможен. Сегодня это тренд во всем мире. Например, системы "умного" распознавания образов ведущих мировых IT-компаний находят свое применение в оборонной отрасли, а интеллектуальные системы управления - в беспилотном авиастроении и кораблестроении. Наши математические алгоритмы также универсальны для любого другого инженерного оборудования.

- Тогда давайте перейдем к беспилотникам.

- Сейчас беспилотники - это тоже элемент "Цифрового города", который будет активно развиваться. Они используются в логистике, картографии, при поиске полезных ископаемых. С их помощью можно доставлять деньги, почту, посылки и прочие грузы.

Сейчас команда специалистов "Радар ммс" активно работает в этом направлении. Мы используем свои беспилотные летательные аппараты, свое оборудование - магнитометры, оптико-электронные системы - и выполняем задачи в интересах различных заказчиков. Так, с компанией "Газпром" мы отработали ряд кейсов по доставке промышленных грузов, а также разведке нефтегазовых месторождений.

Сейчас активно развивается рынок доставки грузов в труднодоступные регионы. Есть места, где дорога из одной точки в другую на транспорте занимает четыре или пять часов, а на беспилотнике — 10–15 минут. Это колоссальная экономия ресурса, времени и топлива

Совместно со "Сбером" мы выполнили пилотный проект по доставке документов и денег в Самарском регионе и Челябинской области. Инкассаторы устанавливали на наш беспилотник специальные опечатанные контейнеры с ценным грузом, мы размещали его на воздушное судно и отправляли в указанную точку. Там его встречал другой инкассатор, забирал контейнер, после чего беспилотник возвращался.

- Кто-то еще из крупных игроков рынка интересовался этой разработкой?

- Сегодня мы прорабатываем варианты использования наших беспилотников с "Почтой России" и "Сбером" - прорабатываются конкретные маршруты и проводится оценка с точки зрения бизнеса. Для крупных компаний это существенная экономия денежных средств.

- Не страшно, что злоумышленники могут сбить беспилотник и забрать деньги?

- Крупные компании имеют опыт в части обеспечения безопасности и сохранности грузов. Например, в банковской сфере давно и успешно применяют специализированные контейнеры со специальной химией внутри.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат обладает достаточной защищенностью. Его маршрут может быть каждый раз разный, а высота полета практически недоступна для воздействия злоумышленников. Например, если он летит на высоте 500 м, то вы вряд ли увидите и услышите, не говоря уже о летательных аппаратах вертолетного типа, которые могут подниматься до 4 тыс. м.

Наша задача - предоставлять услуги и обеспечивать безопасность перевозки тех или иных грузов, будь то деньги, медикаменты, посылки, письма, все что угодно.

Иван Анцев Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПП "Радар ммс"

- А есть экономический расчет, сколько это сэкономит средств?

- Сегодня для оперативной логистики в труднодоступных регионах используется пилотируемая вертолетная техника. Стоимость одного летного часа у наиболее распространенного в регионах вертолета Ми-8 начинается от 100 тыс. рублей. Это обслуживание, зарплата летчика и топливо независимо от полезной нагрузки воздушного судна.

Стоимость летного часа беспилотника для аналогичных задач будет колебаться в зависимости от объема перевозки от 5-10 тыс. рублей до 30 тыс. рублей в зависимости от аппарата. Это все равно существенно дешевле, чем пилотируемый вертолет или самолет.

- Это будет использоваться только в труднодоступных регионах или везде?

- Сейчас нормативная база не позволяет запустить беспилотные летательные аппараты над городом. Это серьезный вопрос, и мы над ним активно работаем.

Мы как разработчик, который имеет свой летный испытательный комплекс и своих летчиков-испытателей, свою сертифицированную базу, можем позволить себе закрывать воздушное пространство, обеспечивать в этом воздушном пространстве безопасность перелетов, чтобы обеспечить доставку из точки А в точку Б

В настоящий момент мы совместно с Росавиацией и Минтрансом прорабатываем регулятивные механизмы, которые позволят в дальнейшем развить это направление. Во всем мире и Amazon, и DHL, и Google активно развивают направление логистики с помощью авиационных беспилотников. За этим будущее - в этом нет никакого сомнения. В Китае уже используют беспилотную доставку грузов на большие расстояния: и на 1 тыс., и на 2 тыс. км.

- Вы будете только продавать оборудование и софт или планируете быть оператором этого сервиса?

- Большинству крупных компаний невыгодно покупать отдельные беспилотники в регионах, так как для этого необходимо содержать штат квалифицированных специалистов: инженеров, операторов, диспетчеров и других. Мы предлагаем все это как услугу по требованию заказчика.

"Радар ммс" одним из первых начал развитие беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа в России. Для нас это очень интересный рынок, и мы отчетливо видим себя в нем.

- А курьерской доставкой планируете заниматься?

- Это уже вопрос полетов над городом. Хотя если взять доставку в какие-нибудь отдаленные населенные пункты - возможно, это надо считать. Все зависит от экономики.

- А по дальности на сколько можно доставить?

- Все зависит от потребностей. Пожалуйста, будем доставлять не вертолетом, а беспилотным самолетом. Самолетом мы сможем обеспечить дальность более 1 тыс. км, но это потребует аэродромного базирования и соответствующей инфраструктуры. У вертолета продолжительность полета где-то около 3,5-4 часов со скоростью 120 км/ч.

- Планируете ли сделать беспилотник с гибридным двигателем?

- Мы работаем над линейкой различных беспилотников. Есть среди них и полностью электрические, которые однозначно будут востребованы и будут развиваться: конвертопланы, а также БЛА вертолетного и самолетного типа.

Иван Анцев Источник изображения: © Пресс-служба АО "НПП "Радар ммс"

Вопрос гибридного двигателя тоже прорабатываем, но это очень непростая тема: она в себе сочетает ряд научно-технических особенностей. Аппарат получается тяжеловатый, с учетом того, что там и двигатель внутреннего сгорания, и аккумулятор. Надо найти баланс. Если найдем идеальный баланс, тогда будет.

- А срок известен?

- Полностью электрический беспилотник вертолетного типа должен появиться к концу 2021 года. Конвертоплан - где-то тоже в этом диапазоне.

- Каковы перспективы беспилотному летательному аппарату морского базирования взлетной массой 600 кг?

- Конечно, они есть. Эта задача очень актуальна для заказчиков из добывающих отраслей, которым необходимы беспилотники для доставки морских грузов на платформу. Сейчас мы отрабатываем морскую посадку, и думаю, что в ближайшие год-полтора сможем предоставлять услуги по доставке грузов на морские платформы.

- А разработками для Арктики занимаетесь?

- С точки зрения техники мы сразу разрабатываем универсальные летательные аппараты, которые могут работать как в теплых жарких странах, так и в арктических широтах - от +45 °С до -70 °С. Для отдельных полетных режимов могут потребоваться дополнительные испытания, но это в большей степени для подтверждения заявленных характеристик.

- Будут ли в беспилотниках использоваться системы искусственного интеллекта, синтетического зрения и так далее?

- Да, потому что за этим будущее. Во-первых, в наших БЛА тяжелого типа уже используется интеллектуальная система управления, которая позволяет в полностью автоматическом режиме двигаться по маршруту и при возникновении каких-либо динамических препятствий осуществлять безопасный облет. Динамические препятствия - это, например, строительный кран, который является препятствием, но его нет на карте.

Наши беспилотники умеют обходить подобные препятствия в низковысотном режиме. Все маршруты строятся с учетом рельефа местности, климатических особенностей, метеорологических параметров. Если погода меняется, то беспилотник может изменить маршрут, причем в режиме реального времени. В автоматическом режиме идет обмен с наземной станцией, и если возникает какая-то опасность на маршруте, система это определяет и корректирует.

Разумеется, есть и средства технического зрения, как радиолокационные, так и оптические. Это тоже создано и для обеспечения высокоточной прецизионной посадки, и для движения по маршруту.

Все наши разработки так или иначе направлены на экономию ресурсов. И это не какая-то условная экономия - это большие и реально измеримые средства.